Von Christoph Blassnig

Lienz – Das traditionelle Handwerk hat in Osttirol einen guten Ruf und man ist weit bekannt für höchste Qualität, befindet WK-Obmann Michael Aichner. Doch immer stärkerer Wettbewerb um den Nachwuchs mache es notwendig, mit kreativen Angeboten das Interesse für einen Handwerksberuf noch früher als bisher üblich zu wecken.

„Bereits mit zehn Jahren stehen unsere Kinder vor einer lebensbestimmenden Richtungsentscheidung: Neue Mittelschule oder Gymnasium“, weiß Aichner. Dabei gehe es der Wirtschaft nur darum, dass jeder – seinen Begabungen gerecht – einen erfüllenden Beruf wählen könne.

In Innsbruck veranstaltet die Bauwirtschaft mit Unterstützung der Wirtschaftskammer schon seit Jahren die „Erlebniswelt Baustelle“: Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren dürfen mit eigenen Händen selbst ausprobieren, wie man Fliesen legt, eine Ziegelmauer aufstellt, einen Dachstuhl zusammensetzt oder Sanitäreinrichtungen funktionieren. 20.000 Schüler haben in den letzten Jahren teilgenommen. Heuer ist das Projekt erstmals auf Tour durch die Bezirke und machte am Mittwoch in Lienz Station. 16 Stationen standen zur Verfügung und wurden von Studenten fachlich betreut.

„Die Kinder merken sich diese haptischen Erfahrungen sehr gut“, so Aichner. Dadurch könne Interesse früh aufgezeigt und eine persönliche Eignung spielerisch entdeckt werden. „Ein Beruf im handwerklichen Bereich bietet auch gute Verdienstmöglichkeiten, und bei richtigem Einsatz der technischen Hilfsmittel ist das bei guter Gesundheit ein Leben lang möglich“, versichert Aichner.

Neun Volksschulen aus Osttirol haben die Erlebniswelt Baustelle heuer getestet, darunter Lienz Nord, Kals, Thal und Lavant. Die Kinder zeigten sich begeistert und probierten viel Spannendes aus: Pflastern, Tischlern, Malern, Spenglern, Dachdecken, Verglasen, Elektrotechnik.

Das Interesse der Schulen sei deutlich größer gewesen, als Plätze zur Verfügung standen, berichtete Veranstalter Stefan Elmer. Man werde, die Finanzierung vorausgesetzt, diese Tour in die Bezirke in den nächsten Jahren fortführen können, hoffen die Verantwortlichen.