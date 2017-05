Von Helmut Wenzel

Landeck – „Wir haben es schon länger gewusst: Der Nisslpark ist lange Zeit vernachlässigt worden“, räumte Bürgermeister Wolfgang Jörg diese Woche bei einem Lokalaugenschein ein. „Daher haben wir Handlungsbedarf.“

Nachdem Hinweise aus der Bevölkerung eingetroffen waren, dass Steine aus dem markanten Mauerwerk im Stadtteil Perjen fallen würden, habe er mit Stadtbaumeister Norbert Moschen „alle Hebel unverzüglich in Gang gesetzt“, schilderte der Bürgermeister.

Es handelt sich um eine erstaunliche Trockensteinmauer – völlig ohne Mörtel errichtet. Nur noch ganz wenige Handwerker beherrschen die uralte Trockensteinmauertechnik. Bruno Schuchter aus Pfunds, Vorarbeiter bei der Naturwerkstatt Tirol, ist einer von ihnen. Mit seinem Gehilfen Thomas Juen begann er diese Woche mit den Sanierungsarbeiten.

Am Mittwoch in der Früh trauten die beiden ihren Augen nicht: Die Schubkarre war über eines der drei Parkdecks geworfen worden und ging dabei in Brüche. Zudem rissen die unbekannten Täter einige neu eingesetzte Steine aus der Trockenmauer.

Auch der Bürgermeister zeigte sich empört: „Wir haben den Vorfall jedenfalls angezeigt.“ Die Ermittlungen blieben bisher erfolglos, wie gestern aus der Polizeiinspektion Landeck zu hören war.

Die Sanierung des 70 bis 80 Jahre alten Mauerwerks werde in einigen Wochen fortgesetzt, erklärten Jörg und Moschen. Zudem sollen „kritische Mauerbereiche“ abgestützt und eine „schräge“ Föhre gefällt werden. Der Idealist Franz Nissl (1880–1943), ein pensionierter ÖBB-Wagenmeister, hatte die Parkanlage in zehnjähriger Arbeit im Alleingang erbaut – daher auch der Name Nisslpark. Auch der Hinweis, dass eine Gedenktafel für den Erbauer fehlt, steht auf der Erledigungsliste des Bürgermeisters. Der Kulturausschuss werde sich mit dem Anliegen befassen.

Zudem wies Jörg auf eine Zusage hin, die ein früherer Bürgermeister nach Nissls Tod gegenüber dessen Witwe gemacht hatte. „Die Stadt wird Landeck sich nach besten Kräften bemühen, das von Ihrem Ehegatten begonnene Werk in seinem Sinne fortzuführen“, schrieb BM Bursian. „Diese Zusage wollen wir nach mehr als 70 Jahren einlösen“, so Jörg. „Das sind wir Nissl schuldig.“ Den Original-Brief hat eine in Zams lebende Tochter Nissls aufbewahrt.