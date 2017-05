Von Max Strozzi

Schwaz – Erst kürzlich rückte die Sparkasse Schwaz in das Zentrum der Aufmerksamkeit, weil sie in der als Steueroase geltenden Mittelmeerinsel Malta als einzige österreichische Bank noch eine Tochterbank (bzw. inzwischen eine Schwesterbank) führt. Laut dem Schwazer Sparkassenchef und Tiroler Bankenobmann Harald Wanke sei die Sparkasse Malta hauptsächlich eine Depotbank für Investmentfonds und betreibe hauptsächlich Wertpapiergeschäfte.

Wie die Zeitschrift news mit Verweis auf die Süddeutsche Zeitung und das Recherchenetzwerk ICIJ berichtet, arbeitete die Sparkasse Malta aber auch mit der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca in Panama zusammen. Die Kanzlei gilt als Nabel des Panama-Skandals rund um Briefkastenfirmen zur Steuervermeidung und Steuerflucht.

Die Zeitschrift beruft sich auf eine E-Mail, wonach die Sparkasse Malta eine von zwei Banken gewesen sei, mit denen Mossack Fonseca für deren Offshore-Firmen kooperierte. Weiters gehe aus einem internen Bericht eines Mossack-Mitarbeiters von 2014 hervor, dass die Sparkasse Malta „viele Strukturen von MF“ (wird als Offshore-Firmen von Mossack Fonseca interpretiert) über einen Vermittler verwende.

Harald Wanke, Chef der Sparkasse Schwaz und der Anteilsverwaltungssparkasse Schwaz (Mutter der Sparkasse Schwaz und seit 2016 auch der Sparkasse Malta) bestätigt gegenüber news und der TT frühere Verbindungen der Malta-Tochter zu Mossack Fonseca. Diese sei 2014 als renommierte Kanzlei bekannt gewesen, so dass eine Zusammenarbeit attraktiv erschienen sei. Man habe aber nicht direkt mit der Kanzlei eine Geschäftsbeziehung gehabt, sondern über Mittler. „Die Darstellung, dass wir ein wesentlicher Kooperationspartner gewesen sein sollen, ist unrichtig“, so Wanke. Es zweifelt an der Richtigkeit der Aussage des Mossack-Mitarbeiters. Wie viele Geschäftsfälle zwischen Malta und der Panama-Kanzlei bzw. mit Mittlern gab es? „Ich weiß über die genaue Zahl nicht Bescheid, es war aber eine geringe Anzahl“, so Wanke gegenüber der TT. Das Thema sei 2016 aufgearbeitet und abgeschlossen worden. „Es wurden mögliche Verbindungen erforscht und dementsprechend reagiert“, schildert Wanke. Die Verbindungen könnten daher längstens bis 2016 angedauert haben, meint Wanke.