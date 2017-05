Von Hugo Müllner

Wattens – Der Bund fördert in Österreich vier neue so genannte „Innovationswerkstätten“ mit insgesamt drei Millionen Euro. Eine davon wird ein Projekt der Destination Wattens Regionalentwicklung GmbH sein.

„Nicht jeder geographische Raum ist mit dem gleichen Niveau an Infrastruktur und Netzwerk für Innovationstätigkeiten ausgestattet“, erklärt Geschäftsführer Matthias Neeff. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, soll, so Neeff weiter, der „Innovationscampus“ als die zentrale Innovationswerkstatt in Westösterreich etabliert werden. Dazu würde, aufbauend auf dem existierenden Angebot der „Werkstätte Wattens“, eine breite Basis an Innovationsinteressierten in einer größeren regionalen, nationalen und internationalen Reichweite angesprochen. Zudem sollen das Feedback bestehender Partner vor Ort berücksichtigt sowie junge und auch etablierte Unternehmen verstärkt eingebunden werden. Es werden neue, hochwertige Maschinen im so genannten „Fablab“ angeschafft sowie separate Räumlichkeiten. Die Ausrichtung soll für spezifische Nutzergruppen neu konzipiert werden. Dazu zählen interessierte Einzelpersonen und Erfinder, KMU, Start-ups, Schüler, Studenten und Pädagogen.

Die Laufzeit der Förderung beträgt fünf Jahre. Gefördert werden maximal 50 Prozent der Kosten – insgesamt nicht mehr als eine Million Euro. Die Restfinanzierung muss vom Projektbetreiber auf- und sichergestellt werden. Wie hoch die Förderung tatsächlich sein wird, richtet sich nach dem Grad der umgesetzten, förderbaren Maßnahmen. (hu)