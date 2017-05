Von Walter Zwicknagl

Eben – Gebaut wird an der Freizeitanlage Atoll in der Buchau am Achensee schon seit Monaten. „In ein paar Tagen sind die Rohbauten fertig. Der Zeitplan hat gehalten“, sagt BM Josef Hausberger. Schon 60 Prozent der Arbeiten seien bereits vergeben. Von Kosten in der Höhe von 18,5 Millionen Euro war bei der offiziellen Grundsteinlegung Anfang März die Rede – und die sollten auch eingehalten werden, erklärt der Bürgermeister, der mit TVB-Obmann Hans Entner bisher Geschäftsführer der Freizeitzentrum Achensee GmbH war. Ab 1. Juni soll Andreas Brix diese Funktion übernehmen. In der nächsten Gemeinderatssitzung werde ein Beirat installiert, heißt es.

„Über den Ausbau des Spielschiffes gibt es konkrete Vorstellungen. Die Finanzierung dieses Projektes muss aber noch gesichert werden. Schließlich wäre das eine Attraktion, die sonst niemand hat“, meint der Gemeindechef von Eben. Bekanntlich soll das ehemalige Achenseeschiff „St. Benedikt“ als Spielschiff mit vielen Spezialitäten wie Röhrenrutsche, Seilleiter und Bojenschaukel in der Freizeitanlage der Nachwelt erhalten werden. Und dies neben einer Wasserfläche von 650 Quadratmetern, einer großzügigen Saunalandschaft, einem Fitness-Center, einem Boulderzentrum, Shops und diversen Gastronomieangeboten. Das neue Erlebnisangebot erstreckt sich auf einer Fläche von 6500 Quadratmetern.

„Aufschüttungen in Richtung See wird es ab Herbst geben. Da nehmen wir den Schotter aus den Karwendeltälern, der ohnehin entfernt werden muss. Alles in allem wird es Aufschüttungen auf einer Fläche von 2500 Quadratmetern geben. Solche braucht es auch beim Parkplatz“, betont Hausberger. Ihn freut, dass der Name „Atoll“ für die neue Freizeitattraktion am Achensee bei der Bevölkerung gut angekommen ist.

Eine attraktive Neugestaltung wird es auch für das Strandbad, die Spiel- und Sportareale und Steganlagen geben.