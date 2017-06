Innsbruck – Mehr heimische Produkte in Tiroler Großküchen und Kantinen. Mit dieser Forderung starteten Anfang des Vorjahres LH Günther Platter und LHStv. Josef Geisler eine Offensive, die sich in erster Linie an Altenwohnheime, Krankenhäuser und Schulen richtete. Unterstützt von der Agrarmarketing (AMA) Tirol sollte es gelingen, die Verwendung und Verarbeitung von in Tirol produzierten Lebensmitteln deutlich zu steigern.

Gestern zogen die Initiatoren in der Villa Blanka in Innsbruck eine erste Zwischenbilanz und die Agrarmarketing Tirol zeichnete 69 Pflegeheime, sieben Krankenhäuser und elf Schulen für ihr Bekenntnis zu heimischen Lebensmitteln aus. So würden inzwischen drei Viertel aller Tiroler Krankenhäuser, Schulen sowie Alten- und Pflegeheime ihre Einkaufsdaten offenlegen und nachweislich regional kaufen. „Unsere Initiative hat Strahlkraft. Regionalität wird immer mehr zum Thema“, freut sich LHStv. Geisler und verweist darauf, dass nun auch immer mehr private Betriebe dem Projekt folgen würden.

Entsprechend groß ist auch die Freude beim Geschäftsführer der Agrarmarketing Tirol, Wendelin Juen. Bei Milch- und Mehlprodukten setzen die heimischen Großküchen schon jetzt klar auf heimische Erzeugnisse, lediglich beim Käse werde Schnittware bevorzugt, hier müssten sich die Produzenten noch auf die Wünsche der Betriebe und Großküchen einstellen, erklärt Juen. Bei Fleischprodukten – etwa Kalb oder Lamm – sei man hingegen durchaus lieferfähig und könnte noch größere Mengen absetzen.

Während die Pflegeheime und Krankenhäuser für ihre Umstellungen in den Abläufen ausgezeichnet wurden, durften sich die Schulen über Preise für Projekte freuen, die sie im Rahmen des Schulschwerpunktes „genial regional“ erarbeitet hatten. (np)