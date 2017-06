Innsbruck, London – Die Lanserhof Group hat zusammen mit der London+Regional Properties das Grayshott Health Spa in Surrey bei London erworben. Seit mehr als 50 Jahren gehört Grayshott Health Spa zu den führenden Adressen Großbritanniens für Gesundheit und Wohlbefinden. Das Anwesen liege in einer atemberaubenden Landschaft, nur eine Autostunde von London entfernt, sagt der Geschäftsführer der Lanserhof Group, Christian Harisch.

Die Übernahme von Grayshott Health Spa sei das erste Lanserhof-Engagement in Großbritannien. „Wir sind sehr glücklich, mit London+Regional Properties den idealen Partner gefunden zu haben“, so Harisch. London+Regional Properties sei eine der größten privaten Immobiliengesellschaften in Europa, die von den Brüdern Richard und Ian Livingstone gegründet wurde.

Grayshott Health Spa werde weiterhin unter seinem renommierten Namen tätig sein. Mit der Übernahme plant das 50/50-Joint-Venture laut Harisch eine Sanierung und Fokussierung auf den medizinischen Wellnessbereich. „Wir möchten das Hotel zur ersten Adresse für F.-X.-Mayr-Medizin in England entwickeln.“ Mit 59 Zimmern und 36 Behandlungsräumen biete das mehrfach preisgekrönte Spa Programme zu Reinigung, Gewichtsverlust, aber auch zur Regeneration nach Verletzungen oder Erkrankungen.

Im Lanserhof werde Hotelmanagerin Eva-Maria Hasenauer, derzeit am Lanserhof Tegernsee tätig, für die operative Führung verantwortlich sein. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Lanserhof Group führt seit 30 Jahren den zuletzt mit Millioneninvestitionen um- und ausgebauten Lanserhof in Lans, seit 2012 das LANS Medicum in Hamburg und seit 2014 auch einen Lanserhof am Tegernsee. (va)