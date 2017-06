Von Michael Mader

Kufstein, Wörgl – Mit einer Gratis-Verteilaktion in drei Einkaufszentren im Bezirk Kufstein haben die Tiroler Bäuerinnen und Bauern gestern Werbung für Tiroler Milch gemacht. „Unsere Tierhaltung, bei der die Kühe im Sommer auf den Wiesen oder Almen sind und im Winter im Stall, ist die einzig sinnvolle Art“, sagte Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger bei einer Milchverteilaktion in Wörgl. Passend dazu der Titel für die Gratisaktion: „Tiroler Kühe haben Familienanschluss und Urlaub.“ Der Konsument entscheide mit seinem Kauf, ob es auch in Zukunft eine flächendeckende Landwirtschaft in Tirol gibt.

Damit komme die Milchwirtschaft laut Hechenberger noch am ehesten an jene realitätsfremde Werbekampagnen heran, bei denen Schweine reden würden und Stiere eine Wiese ganz für sich alleine hätten: „Dass bei uns die Kühe auf die Alm kommen, ist eher normal, in der Europäischen Union eine Besonderheit.“ Österreich sei weltweit das einzige Land, in dem eine vollständig gentechnikfreie Milch garantiert werden könne.

Wie wichtig die Milchwirtschaft ist, zeigen die Zahlen. „Wir sind der Bezirk mit der höchsten Produktion. Von den 1625 landwirtschaftlichen Betrieben in Kufstein sind 955 Milchbetriebe, die im Jahr 81 Millionen Kilogramm Milch produzieren“, wusste Bezirksbauernobmann Hans Gwiggner.

Laut Hechenberger liege der Preisunterschied von Tiroler Milch zu Billigmilch bei 20 bis 25 Cent. Der Landwirtschaftskammerpräsident rechtfertigt das u. a. mit den höheren Produktionskosten. Dabei bekomme der Bauer aktuell 34 Cent netto für einen Liter Milch, der im Geschäft zwischen 1,10 und 1,30 Euro kostet.

Bezirksbäuerin Margreth Osl setzt zudem auf Bewusstseinsbildung: „Wir gehen in Schulen und Kindergärten und informieren unter anderem über gesunde Ernährung. Kinder sind nämlich die Konsumenten von morgen.“