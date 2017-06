St. Johann i. T. – Es tut sich was am Eichenhof in St. Johann: Die Vorarbeiten für den Baustart am 19. Juni für die neue Gondelbahn sind bereits in vollem Gange, nachdem die Seilbahnbehörde die Baugenehmigung erteilt hat. „Es beginnt eine arbeitsreiche, aber spannende Zeit, und es ist eine große Freude für uns, endlich die Lifterneuerung am Eichenhof umsetzen zu können. Zusätzlich zur Erhöhung der Schneesicherheit ist dies ein großer Schritt zur Weiterentwicklung des Skigebiets“, erklären Geschäftsführer Manfred Bader und Aufsichtsratsvorsitzender Stefan Seiwald in einer Aussendung.

Die neue Gondelbahn wird nach Umplanung des ursprünglichen Projekts von der bisherigen Eichenhof Talstation bis zur Grander-Schupf führen. Auf einer Länge von 960 Metern befördern insgesamt 24 Gondeln bis zu 1800 Personen pro Stunde in das Skigebiet. Anschließend wird ein 6er-Sessellift errichtet, welcher etwas oberhalb der bisherigen Bergstation des Eichenhoflifts 2 endet.

Die moderne Talstation soll einen komfortablen Einstieg in die Gondeln bieten, welche jeweils für zehn Personen ausgelegt sind.

Durch die Umplanung des ursprünglichen Projekts war eine neuerliche Einreichung bei den Behörden notwendig. Ob die Umsetzung vor der Wintersaison 2017/18 noch gelingen wird, steht derzeit noch nicht fest. Auf Nachfrage der TT lässt SkiStar allerdings wissen, dass sich der Bauabschluss ausgehen sollte. Der schwedische Skibetreiber hält 68 Prozent am Skigebiet.

Die geplanten Kosten für dieses Projekt betragen ca. 7,4 Millionen Euro. Insgesamt werden dieses Jahr 17 Millionen in die Entwicklung des Skigebiets investiert. Die Bauarbeiten an der Beschneiung Eichenhof mit Speicherteich haben bereits vor wenigen Wochen begonnen. (TT)