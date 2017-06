Von Helmut Wenzel

Samnaun, Obergricht – Es ist wohl das Reiz-Wort „zollfrei“, das Autofahrer aus nah und fern ins Schweizer Bergdorf Samnaun (1846 m) lockt. Und das seit Jahrzehnten. Früher waren es günstige Lebensmittel wie Butter und Zucker, heute sind es Bekleidung, Markenparfums und Zigaretten, die ins Obergricht und dann weiter bis nach Deutschland gekarrt werden. Den Zöllnern ein Schnippchen zu schlagen, galt als Sportart. Auch der Tanktourismus boomt. Ob sich der Weg bei etwa zehn Euro Ersparnis pro Tankfüllung lohnt, ist eine andere Frage.

Das handgeschriebene Zollprivileg aus dem Jahr 1892 brachte Wohlstand in das 750 Einwohner zählende Dorf. Heute haben rund 600 Grenzpendler, vorwiegend aus dem Bezirk Landeck und Vinschgau, ihre Jobs im Samnaun.

Da wirkt ein Aufschrei aus dem alteingesessenen Kaufhaus Hermelindis in Samnaun-Dorf wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Für Geschäftsführerin Olga-Maria Weissenberger-Zegg ist die Lage bitterernst, sie verkündet gleich die drastischste aller möglichen Maßnahmen: Die Betreibergesellschaft beabsichtige, das Handelshaus zu schließen. Was auch den Verlust von 30 Arbeitsplätzen bedeuten würde. „Weit mehr als die Hälfte der Mitarbeiter sind Grenzpendler“, schilderte sie auf TT-Anfrage am Freitag. „Die Mitarbeiter sind über die Schließungspläne jedenfalls bereits informiert.“

Hintergrund der beabsichtigten Schließung „ist eine massive Überbesteuerung durch die Gemeinde“, bringt die Geschäftsführerin das Szenario auf den Punkt. „Die Auswirkungen der Sondergewerbesteuer sind nicht mehr tragbar und waren es auch bisher nicht. Dazu kommt das Preisdiktat, etwa bei Zigaretten. Wir zahlen 40 Prozent Steuern auf den Verkaufspreis.“ Ohne die kommunale Sondergewerbesteuer würde das Unternehmen weiterhin Gewinne schreiben. Die Forderung von Weissenberger-Zegg gegenüber der Kommune liegt auf der Hand: „Die Sondergewerbesteuer ist aufzuheben und ersatzlos zu streichen.“

Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, hat die Geschäftsführerin eine Petition an den Gemeindevorstand verfasst. „Wir konnten 700 Unterschriften sammeln. Mitarbeiter und Lieferanten haben ebenso unterschrieben wie zahlreiche Bewohner.“ Ihr Ziel sei es, die Arbeitsplätze zu retten. Sie möchte das Kaufhaus weiterhin betreiben, „aber unter vernünftigen Rahmenbedingungen. Und diese hängen einzig und allein von der Gemeinde ab.“

Hans Kleinstein ist langjähriger Gemeindepräsident in Samnaun. Er bedauert die Schließungspläne der Hermelindis-Betreibergesellschaft. Die Vorwürfe von Geschäftsführerin Weissenberger-Zegg weist er jedoch entschieden zurück: „Wir haben die Aufgabe, Infrastruktur im Dorf zu schaffen und zu erhalten. Das muss finanziert werden. Jeder Betrieb muss Steuern zahlen, da kann es keine Ausnahme geben.“ Im Dorf gebe es 30 bis 40 Shops und Boutiquen, „die alle unter den gleichen Bedingungen leben“.

Samnaun sei zwar von der Mehrwertsteuer befreit, müsse ab seit 2001 einen Mehrwertsteuerersatz nach Bern zahlen. „Das macht jährlich etwa sechs Mio. Franken aus“, schilderte der Gemeindepräsident am Freitag.

Im Falle des in Dorfmitte gelegenen Kaufhauses wünsche sich die Gemeinde keinesfalls geschlossene Türen. Über Hintergründe zum Aufschrei aus dem Handelshaus bzw. dessen Betreibergesellschaft möchte er sich nicht näher äußern. Eine Neuverpachtung müsste, so Kleinstein, dennoch möglich sein. Er glaube auch, dass die Mitarbeiter in anderen Shops Beschäftigung finden würden.

Den Zollfrei-Status aus dem Jahr 1892 sieht der Samnauner Gemeindepräsident nicht gefährdet. „Zumindest gibt es derzeit keine Diskussion darüber“, bemerkte er.