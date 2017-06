Von Veronika Spielbichler

Wörgl – Hochwertige, regionale Produkte einkaufen und damit Jugendlichen auf ihrem Weg ins Berufsleben helfen – das bietet der neue IQ-Shop am Wörgler Bahnhofsplatz, der kürzlich offiziell mit einem Festakt eröffnet wurde.

Nicht nur für den Arbeitsmarkt üben, sondern richtig arbeiten – allerdings unterstützt und begleitet von einem professionellen Trainerteam. Das bietet das Projekt IQ des privaten Bildungsträgers ibis acam im Auftrag des Arbeitsmarktservices mit dem IQ-Shop in Wörgl in der Poststraße 6a Jugendlichen, die nach dem Schulabschluss den Sprung ins Arbeitsleben nicht beim ersten Anlauf schaffen. Verpatztes Schulabschlusszeugnis, sonderpädagogischer Förderbedarf oder persönliche Lebensumstände stellen für manche Jugendliche hohe Hürden dar, die dank der Unterstützung des IQ-Teams nun seit sieben Jahren in Wörgl bewältigt werden. Das Ausbildungsprojekt unter der Leitung von Andrea Klapper begleitet durchschnittlich 24 Jugendliche pro Jahr. Von den rund 200 betreuten Jugendlichen haben bereits 122 den Sprung in den Arbeitsmarkt geschafft und absolvieren eine Lehre, viele haben auch schon die Lehrabschlussprüfung bestanden.

„Ohne Begleitung durch das IQ-Team wäre das nicht möglich“, erklärte Anton Kern vom AMS Tirol und gratulierte dem engagierten Ausbildungsteam, in dem Andrea Klapper, Priska Mey, Birgit Kawalar und Gerhard Sailer als Trainer tätig sind. „IQ hilft, schulische Defizite aufzuholen, und begleitet Jugendliche darüber hinaus bei der Lehrplatzsuche und persönlichen Problemen. Dieses Projekt geht über den arbeitsmarktpolitischen Aspekt hi­naus und ist sozialpolitisch bedeutend“, so Kern. „IQ bietet zusätzlich zum Shop in Wörgler Premiumlage Schulungsräume für eine realitätsnahe Ausbildung“, betonte Martin Straganz, ibis-acam-Regionalleiter von Tirol. Hans-Jörg Steinlechner vom AMS Kufstein freut sich über den zentral gelegenen Standort des IQ-Shops, der für die Jugendlichen aus den Bezirken Kufstein und Kitzbühel wie auch für Shop-Kunden gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist.

„Jeder hat eine zweite Chance verdient. Die Stadt begrüßt dieses integrative Projekt, hier wird sehr gute Arbeit geleistet“, erklärte Wörgls Sozialreferent Christian Kovacevic und dankte für die Initiative, die zu 25 Prozent vom Land Tirol gefördert wird.

Durch die integrative Lehre bei ibis acam werden die Jugendlichen für den Arbeitsmarkt fit gemacht. Im IQ-Shop stehen die Auszubildenden in direktem Kundenkontakt, lernen dabei Kassa-Abrechnung ebenso wie Kundenkommunikation. „Das Besondere am Projekt IQ ist die individuelle Förderung jedes einzelnen Jugendlichen durch die TrainerInnen. Vordergründig werden soziale Kompetenzen geschult und persönliche Defizite ausgeglichen.“