Innsbruck – In Tirol gab es im ersten Halbjahr 2017 gerade einmal 154 Schuldenregulierungsverfahren. Über das gesamt Bundesgebiet kam es zu einem Rückgang bei den Privatinsolvenzen um 30,7 Prozent. Diese Reduktion sei aber nicht darauf zurückzuführen, dass es in Tirol kaum mehr überschuldete Haushalte gibt, kritisiert der Kreditschutzverband von 1870 (KSV). Vielmehr würden eine Vielzahl von zahlungsunfähigen Personen derzeit mit der Stellung eines Insolvenzantrages zuwarten, um bei Inkrafttreten der angekündigten Gesetzesnovelle in den Genuss einer „billigen“ Entschuldung zu kommen.

KSV: Zuwarten gesetzwidrig

Im Privatbereich werden nahezu alle Insolvenzverfahren auf Initiative der Schuldner hin eröffnet. Sie versuchen im Rahmen eines Schuldenregulierungsverfahrens ihre finanzielle Situation in den Griff zu bekommen. „Die Hoffnung, dass sie in naher Zukunft ihren Schuldenrucksack binnen drei Jahren und ohne große Anstrengung loswerden können, lässt viele Schuldner entgegen bestehender gesetzlicher Verpflichtungen mit der Stellung eines Insolvenzantrages zuwarten“, schreibt der KSV in einer Aussendung am Mittwoch.

Es bliebe aber abzuwarten wie die Gerichte in Zukunft dieses gesetzwidrige Zuwarten werten würden. Aus Gläubigersicht würden redliche Schuldner, die sich um eine Minimierung des von ihnen verursachten Schadens bemühen, wahrlich anders aussehen, so der KSV.

Dazu meint Klaus Schaller, KSV1870-Niederlassungsleiter in Tirol: „Heute haben wir ein sehr gut funktionierendes Privatinsolvenzrecht, welches die Interessen der Schuldner und der Gläubiger jeweils mit Augenmaß berücksichtigt.“ Die Novellierung des Insolvenzrechts die seit Jänner 2017 im Raum steht, komme Konsumschuldnern auf Kosten der Allgemeinheit sehr entgegen und das sei aus gesellschaftspolitischer Sicht mehr als bedenklich.

Ausblick für das Gesamtjahr 2017

Der KSV1870 erwartet, dass ab der Jahresmitte 2017 – unabhängig davon ob die geplante Gesetzesnovelle in Kraft tritt oder nicht – eine Flut an Insolvenzeröffnungsanträgen eingebracht wird. In Tirol hätten die Interessensvertreter der Schuldner bewusst eine Vielzahl von Insolvenzanträgen in den ersten sechs Monaten des Jahres 2017 zurückgehalten. Diese Strategie sei aber mit einem Ablaufdatum versehen und folglich erwarten die Gläubigerschützer ab dem Spätsommer einen regelrechten Ansturm auf die Gerichte.

„Über den Jahresverlauf 2017 gehe ich davon aus, dass in Tirol letztlich aber doch ein recht deutlicher Rückgang bei den Privatinsolvenzzahlen stehen bleiben wird“, so Schaller. Dies deshalb, da angenommen werden könne, dass die Gerichte recht bald ihre Kapazitätsgrenzen erreichen würden. (TT.com)