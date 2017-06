Nach langer, schwerer Krankheit ist am Sonntag in seiner Heimat in Telfes im Stubaital der langjährige Präsident der Tiroler Landwirtschaftskammer, Ökonomierat Ludwig Penz, gestorben. Mit ihm verliert die Tiroler Landwirtschaft einen verdienten Funktionär.

Ludwig Penz war Kammerobmann im Bezirk Innsbruck und wurde 1997 zum Präsidenten der Tiroler Landwirtschaftskammer gewählt. In seine zehnjährige Amtszeit fielen zahlreiche agrarpolitische Veränderungen und Herausforderungen, allen voran die Umsetzung des EU-Beitrittes. Penz war ein aufrechter Sozialpartner, immer um den Ausgleich mit anderen Interessengruppen bemüht.

Als Vollerwerbslandwirt war der Stubaier stark in der bäuerlichen Welt verwurzelt und schöpfte daraus auch die Kraft für seine Funktionärs­tätigkeit. Seine Amtszeit war geprägt von der bäuerlichen Haltung, Substanz zu bewahren. Das setzte er in verschiedenen Reformen bis zu seinem Rücktritt im Jahr 2007 konsequent um und sorgte damit für ein solides Fundament der Landwirtschaftskammer Tirol. (TT)