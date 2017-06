Von Claudia Funder

Lienz – Das „schwarze Gold“ reist unterirdisch durch die Pipeline. Seit fünf Jahrzehnten transportiert die Transalpine Ölleitung (TAL) Rohöl von Triest nach Österreich und Deutschland. Am 13. April 1967 wurde der erste Tanker im Hafen Triest entladen. Das erste Rohöl floss im Juni durch Osttirol und erreichte im Oktober Ingolstadt. Seitdem bildet die Transalpine Ölleitung eine grenzüberschreitende Verbindung zwischen Italien, Österreich und Deutschland.

Diese Brückenfunktion wird durch eine Installation des Architekten Giovann­i Damian­i versinnbildlicht, die bereits im April in Triest präsentiert wurde. Das symbolträchtige Gebilde aus Plexiglas und Metall – ein schlichtes Rohr in Form einer Brücke – ging nun auf Wanderschaft, um in Osttirol Station zu machen. Seit gestern sorgt das blauweiße Werk auf dem Lienzer Hauptplatz für viele neugierige Blicke der Passanten. Mehrsprachig beschriftete Tafeln machen auf die Bewandtnis aufmerksam und liefern Kurzinfos zu „50 Jahre TAL“.

Offiziell „eingeweiht“ wurde die Installation gestern Vormittag durch BM Elisabeth Blanik und TAL-General Manager Alessio Lilli. Die beiden zerschnitten Schulter an Schulter Bänder mit den Landesfarben der drei Staaten, durch welche die Pipeline führt. „Die TAL war ein wichtiger Impulsgeber, viel Geld bleibt in der Region“, erklärte Blanik. „Wir können uns glücklich schätzen. Die TAL ist Symbol für Zusammenhalt und Zusammenarbeit.“

Alessio Lilli ging ebenfalls auf die grenzüberschreitende Verbindung ein: „Über die Brücke floss viel Energie, nicht nur Öl, sondern auch Freundschaft und Kultur“, sagte er, und ergänzte: „50 Jahre TAL sind für uns ein idealer Anlass, um in die Zukunft des Unternehmens und der Region zu blicken.“ Bei der Festveranstaltung in Tristach am 22. Juni stünden deshalb Referate über Themen wie Sicherheit und Umweltschutz, Handel und Tourismus im Fokus.

Die TAL hat ihren Österreich-Sitz in Kienburg bei Matrei in Osttirol. In Österreich sind 25, in der gesamten Gruppe 220 Mitarbeiter beschäftigt.