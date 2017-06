Von Simone Tschol

Reutte, Elmen – Es war das Jahr 2011, als für den Naturparkverein Tiroler Lech die Hiobsbotschaft eintraf: dass die Bundesmittel in Höhe von 3,2 Millionen Euro für das geplante Naturparkhaus am Lech samt Ausstellungsbereich wegfallen. „Ein Haus ohne Attraktionen macht keinen Sinn. Das können wir uns nicht leisten“, meinte damals Obmann Heiner Ginther.

Schlussendlich wurde die Idee geboren, Ausstellung und Verwaltung voneinander zu trennen. Die Ausstellung wurde in einem eigens dafür gebauten Besucherzentrum in der Ehrenberger Klause untergebracht, das Naturparkhaus samt Verwaltung 28 Kilometer weiter auf der Klimmbrücke in Elmen errichtet. Als Verbindung beider Teile wurde 2014 ein Kooperationsvertrag unterzeichnet.

Jetzt, zweieinhalb Jahre später, sind alle Beteiligten davon überzeugt, dass die Aufsplittung die eigentliche Basis des Erfolgs ist.

Armin Walch, Geschäftsführer des Vereins Burgen­ensemble Ehrenberg: „Wir haben das Personal, wir haben die Infrastruktur. Die Ausstellung ist hier auf Ehrenberg genau richtig. Wir zählen in der Klause pro Jahr circa 300.000 Besucher, also ein riesiges Potenzial an Gästen. Und die Naturparkausstellung ist die Speerspitze für das Naturparkmarketing.“ Das bestätigt auch Waltraud Heinrich, die das Besucherzentrum leitet: „Wenn die Leute aus der Ausstellung kommen, haben sie meist ein Lächeln auf dem Gesicht. Und wenn man auf die Fragebögen, die bei uns aufliegen, genauer draufschaut, so geben alle an, dass sie noch direkt in den Naturpark wollen, um dort eine Wanderung zu machen.“

Insgesamt 15.700 Besucher wurden im Vorjahr in der Ausstellung „Der letzte Wilde“ auf Ehrenberg gezählt. „Damit liegen wir im Vergleich mit anderen Naturparkausstellungen wirklich gut“, freut sich die Geschäftsführerin des Naturparkvereins, Anette Kestler.

Wurde die Zusammenarbeit zwischen dem Lechtal und Reutte von vielen anfangs sehr skeptisch betrachtet, so seien beide inzwischen „zu einem Naturpark zusammengeschweißt“, meint Vereinsobmann Heiner Ginther.

Aber nicht nur der Naturpark profitiert von den vielen Besuchern in der Klause. Die Ausstellung ist auch für Ehrenberg eine Bereicherung. Durch die Naturparkausstellung „Der letzte Wilde“ und das Erlebnismuseum „Ritter Rüdiger“ ist es gelungen, Natur und Kultur in Einklang zu bringen. Auch die Naturparkprodukte wurden in den Museumsshop integriert und werden dort angeboten.

Walch und Ginther unisono: „Die Kooperation soll jetzt, wo alles läuft, aber nicht abgespeckt, sondern weiter intensiviert werden.“