Von Agnes Dorn

Obergurgl – Ein kleines schwarzes Büchlein war es, das Bernhard Scheiber, seines Zeichens einer der letzten aktiven Imker in Obergurgl, von seinem Vater vererbt bekam. Und es blieb ihm und seiner Gattin jahrelang ein Rätsel, da sie einen Großteil des in Kurrentschrift verfassten Textes nicht entziffern konnten. Nur so viel war den beiden klar: Es musste von der Bienenzucht handeln und ziemlich alt sein. Als es dann der Dorfchronist Ewald Schöpf gemeinsam mit seinem Kollegen Anton Kindl übersetzte, wurde den beiden erst das wahre Geheimnis des alten Büchleins offenbart: Es war das Protokollbuch des 1911 gegründeten Gurgler Bienenzuchtvereins, in dem auch über die Ursprünge der am Gletscherrand betriebenen Imkerei im Ötztal berichtet wurde.

So soll um 1860 herum der Pfarrgehilfe Adolf Trientl die ersten Gurgler Bienenstöcke besessen haben, die jedoch nach seinem Fortgang wieder verwaisten. 50 Jahre später dagegen wurde die Imkerei zu einem durchaus populären Hobby in der Ortschaft und der zeitgleich mit dem Ski­club gegründete Imkereiverein konnte sich bald über einige Mitglieder und ein reges Vereinsleben freuen.

Die Aufzeichnungen dieses Protokollbuchs, das nach der Auflösung des Vereins noch von der Imkerin Kreszenz Grüner als Notizbuch über die Bienenzucht weitergeführt wurde, werden in dem gerade eben erschienenen Buch von Bernhard und Klaudia Scheiber „Imkern in Obergurgl. Damals und heute“ wörtlich zitiert und geben einen spannenden und auch für Laien hochinteressanten Blick ins Obergurgl des frühen 20. Jahrhunderts.

Der zweite Teil des im Eigenverlag bei Egger-Druck produzierten Buchs behandelt die Imkerbiografie der Familie Scheiber, die noch heute als eine der letzten ein Bienenhaus in Obergurgl betreibt und somit eine alte Tradition aufrechterhält.

Dass die Imkerei im hinteren Ötztal kein leichtes Unterfangen ist und mit wesentlich mehr Aufwand betrieben werden muss als in einer sonnigen Tallage, hat sich im Laufe der letzten hundert Jahre nicht geändert, wie auch Klaudia Scheiber-Trenkwalder im Buch zu bedenken gibt: „Mit Sicherheit ist es eine besondere Herausforderung, einen Dauerbienenstand in dieser Höhenlage, sozusagen am ,Gletscherrand‘, zu betreiben.“ Dies sei in dem alten Protokoll zu lesen und bis heute gültig. „Die Honig­ernte ist stark schwankend. Dies bringt die extreme Lage mit sich. Wie bereits erwähnt, spielt dabei die Witterung eine ganz wesentliche Rolle. Kälteeinbrüche im Juni und große Trockenheit im Mai, Jun­i oder Juli können die Honig­ernte stark dezimieren.“

Umso erfreulicher ist es dann wohl auch, den hauseigenen Honig zu kosten, der so viel mehr Mühe und Leidenschaft in sich trägt als so manches andere Glas des flüssigen Golds. Das Originalprotokoll liegt inzwischen im Ferdinandeum, worüber sich der Kustos der Bibliothek sehr gefreut habe, wie er dankend schreibt: „Solche Chroniken bilden nun ab, was oft unbedankt von vielen Ehrenamtlichen in Tirol täglich geleistet wird, und helfen, diese Leistungen auch für zukünftige Generationen sichtbar und nachvollziehbar zu machen.“

Die Möglichkeit der Einsichtnahme in das Dokument auch für Kurrent-Unkundige hat das Ehepaar Scheiber mit seinem Buch gegeben, das über info@impuls-werkstatt.net bestellt werden kann.