Wien – Der Sozialausschuss des Nationalrats hat sich am Dienstag für die Aktion 20.000 ausgesprochen. 20.000 zusätzliche Arbeitsplätze für Langzeitbeschäftigungslose über 50 Jahre sollen geschaffen werden. Die Aktion 20.000 wurde mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und Grünen beschlossen und wird am 29. Juni im Nationalrat behandelt, teilte das Sozialministerium in einer Aussendung mit.

Ab Juli sollen die ersten Jobs in Gemeinden, gemeindenahen Bereichen und gemeinnützigen Organisationen in Modellregionen angeboten werden. Ab Jänner wird laut derzeitigem Planungsstand die Aktion 20.000 in ganz Österreich flächendeckend umgesetzt. Das Arbeitsmarktservice koordiniert die Aktion. Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) hat sich vorgenommen, damit die Langzeitarbeitslosigkeit bei Personen über 50 Jahren langfristig zu halbieren.

800 Jobs für Tirol

Die Modellregionen für die Aktion 20.000, die Beschäftigung älterer Langzeitarbeitsloser in Gemeinden und gemeinnützigen Einrichtungen wurden bereits im April fixiert. Es sind dies Wien (bezirksübergreifend), Villach, Villach Land, Hermagor, Deutschlandsberg, Voitsberg, Oberwart, Baden, Linz, Urfahr-Umgebung, Pongau, Innsbruck Stadt, Innsbruck Land und Bregenz.

Die ersten Arbeitsplätze sollen mit 1. Juli zur Verfügung stehen. Im Vollausbau (2018) sollen in Tirol bis zu 800 zusätzliche Jobs für Langzeitarbeitslose über 50 Jahre entstehen. (APA, TT.com)