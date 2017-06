Von Max Strozzi

Innsbruck – Wie viele Freizeitwohnsitze es in Tirol gibt, kann derzeit nur geschätzt werden. Mehr Klarheit erhofft man sich ab dem 1. Juli. Dann müssen die Gemeinden die Anzahl der Freizeitwohnsitze melden. Offiziell dürfte es in Tirol 12.500 Freizeitwohnsitze geben, die Dunkelziffer ist aber hoch. Hoteliers-Obmann Mario Gerber warnt vor den Folgen der Ferienwohnsitze und von Umgehungskonstruktionen – mit Hilfe derer Ferienwohnsitze durch die Hintertür geschaffen werden – für den Tourismus. „Wo hier ein Vorteil für den Tourismus sein soll, weiß ich nicht“, sagt Gerber: „Freizeitwohnsitze führen tourismustechnisch in eine Sackgasse.“ Wenn man nicht aufpasse, habe Tirol bald mehr Regionen wie Kitzbühel, das als Eldorado der versteckten Freizeitwohnsitze gilt.

Es werde unterschätzt, was Feriensitze für Betriebe und Infrastruktur – wie etwa Beförderung, Busse etc. – bedeuten. In der Hochsaison stoße die Infrastruktur an ihre Grenzen, wobei Ferienwohnsitzler nichts zu deren Finanzierung beitragen. „Wo bleibt die Waffengleichheit, wenn Hoteliers Abgaben und Steuern zahlen, andere aber durch die so genannten Umgehungskonstruktionen nicht bezahlen müssen?“, klagt Gerber. Auch wenn dies nicht auf alle zutreffe, schränkt er ein.

Auch Tiroler Hoteliers greifen mitunter zu Konstruktionen, bei denen etwa Apartments an Investoren verkauft werden und diese sich verpflichten, die Wohnungen dem Hotel zur Vermietung zur Verfügung zu stellen. „Wie soll das kontrolliert werden?“, fragt sich Gerber. Und wenn solche Konstruktionen zur Finanzierung von in Schieflage geratenen Betrieben dienen, sei das ein Alarmzeichen. „Als Interessenvertreter sollten wir gemeinsam mit der Tourismusbank andere Wege finden, um den Betrieben unter die Arme zu greifen“, meint der Kühtaier Hotelier. Zudem gebe es ja auch die Möglichkeit für Investoren, sich direkt an Hotels zu beteiligen. Wenn „Buy-to-let-Modelle“ (kaufen um zu vermieten, Anm.) aber korrekt ausgeführt würden, könne er dem durchaus etwas abgewinnen. Mehr als ein solches Modell pro Region könnte aber problematisch sein.