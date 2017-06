Innsbruck — Eine Studie der Beratungsfirma Prodinger im Auftrag der Tourismussparte der Wirtschaftskammer Tirol und des Landes kam 2015 zu dem Ergebnis, dass tirolweit 2200 Unterkünfte über Online-Plattformen wie Airbnb, Wimdu und 9flats angeboten werden. Alleine aus Tirol würden dadurch dem Staat beim damals geltenden Steuersatz mindestens zwei Mio. Euro an Umsatzsteuer entgehen, mittlerweile deutlich mehr. Das Problem betrifft nicht nur Innsbruck. Zwar wurden die meisten Tirol-Unterkünfte auf diesen Plattformen in der Landeshauptstadt angeboten (160), knapp dahinter folgten aber Sölden (140) und Kitzbühel (100). Das war 2015 — inzwischen sind die Zahlen deutlich höher. Airbnb listete Ende 2016 in Österreich nach eigenen Angaben 17.000 Unterkünfte, davon rund 8000 in Wien, 900 in Innsbruck und 800 in Salzburg. Rund 10 % der Unterkünfte werden an mehr als 180 Tagen im Jahr vermietet, sagte Airbnb-Sprecherin Isabelle Witzleben. Bei Airbnb muss der Vermieter 3 % des Netto-Übernachtungspreises als Provision abgeben und der Gast zahlt 6 bis 12 Prozent Vermittlungsprovision plus Reinigungsgebühr. 2016 hat Airbnb rund 500.000 Gästeankünfte in Österreich verzeichnet und rund 400.000 Reisen aus Österreich vermittelt. (mas, APA)