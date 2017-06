Von Denise Daum

Neustift i. St. – Mit dem ges­trigen Sonntag hat die neue 3S-Bahn am Stubaier Gletscher ihre erste Wintersaison hinter sich gebracht. Sie wird nun in eine kurze Revisionspause geschickt, am 30. Juni startet die Sommersaison. Am Stubaier Gletscher zeigt man sich sehr zufrieden mit der neuen 3S-Bahn, die im Oktober 2016 in Betrieb genommen wurde. Nur einmal gab es einen längeren Ausfall. Dass die Gäste über eine Stunde in der Bahn ausharren mussten, war laut Seilbahndirektor Andreas Kleinlercher „ein hausgemachtes Problem. Wir hätten früher auf Notbetrieb umschalten sollen.“ Kinderkrankheiten wurden erfolgreich auskuriert, die Bahn habe sich sehr bewährt. Die Wartezeiten für die Skifahrer konnten deutlich reduziert werden. Von Vorteil sei auch, dass kein Shuttlebus vom Parkplatz zur Bahn mehr benötigt werde. „Der Wintersportgast möchte einen stressfreien Tag mit allem Komfort erleben – das bekommt er mit der neuen Bahn“, erklärt Kleinlercher.

In der Wintersaison wurden insgesamt 1,1 Millionen Eintritte verzeichnet. Die stärksten Tage waren rund um Ostern sowie der 1. Mai mit mehr als 10.000 Tagesgästen. Rund 700 Unfälle wurden über den Winter am Stubaier Gletscher verzeichnet – darunter schwere und weniger schwere, aber kein tödlicher Unfall, wie Kleinlercher informiert. Dreimal sind Wintersportler mit Herz-Kreislauf-Stillstand auf der Piste zusammengebrochen. Ein Mann konnte nicht gerettet werden.