Von Harald Angerer

Kirchberg i. T. – Leistbares Wohnen – ein schier unerschöpfliches Thema im Bezirk Kitzbühel. Auch in Kirchberg ist der Bedarf an Wohnraum hoch. Nun hat die Gemeinde die Weichen für ein neues Projekt gestellt. Auf dem zentrumsnahen Kalsfeld sollen neue Wohnungen entstehen. Das Grundstück gehört der Gemeinde und soll nun mittels Baurecht an einen sozialen Wohnbauträger vergeben werden. Dazu hat die Gemeinde einen Wettbewerb ausgeschrieben und dazu die vier Wohnbauträger Siedlerbund, Tigewosi, Wohnungseigentum (WE) und Neue Heimat Tirol (NHT) eingeladen.

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung fiel die Entscheidung auf das Projekt der NHT. Die Bewertung der eingereichten Projekte wurde durch das Planungsbüro Lotz & Ortner vorgenommen. Es hatte der Gemeinde das NHT-Vorhaben dann empfohlen. Der Gemeinderat stimmte einstimmig, mit einer Enthaltung, für die NHT. Enthalten hat sich der frühere NHT-Geschäftsführer Alois Leiter, der in Kirchberg als Gemeinderat tätig ist. „Leiter hat sich auch im Vorfeld zurückgehalten, damit es nicht heißt, wir hätten die Neue Heimat bevorzugt“, stellt Bürgermeister Helmut Berger klar. Auch gebe es in Kirchberg in Zukunft weitere Vorhaben, wo auch die anderen Wohnbauträger wieder miteingeladen würden.

Die Gemeinde hat aber auch noch einen Wunsch an die NHT. Man möchte gerne ein weiteres Obergeschoß, um mehr Wohnungen Platz zu haben. „Ich habe bereits mit der Neuen Heimat Kontakt aufgenommen und sie darüber informiert. Dabei wurde mir signalisiert, dass dies möglich sein sollte“, sagt Berger. Es müssten aber die Abstände erst genau einberechnet werden. Insgesamt hätten dann statt 21 sogar 28 bis 30 Wohnungen in der Anlage Platz.

Der Mietpreis soll in einem Bereich von 6,70 bis 7,50 Euro liegen. „Genau kann es die Neue Heimat aber noch nicht sagen, da nun mit dem zusätzlichen Stock neu kalkuliert werden muss“, sagt der Bürgermeister. Alle Wohnungen sollen über einen Tiefgarargen-Stellplatz verfügen und die Gebäude werden so angeordnet, dass ein höchstmöglicher Schallschutz gegeben ist, denn die Fläche befindet sich neben der Eisenbahnstrecke. „Wir sollten auch versuchen, noch oberirdisch zusätzliche Stellplätze dazuzubekommen. Denn man muss inzwischen schon pro Person mit einem Auto rechnen“, warf Gemeindevorstand Christian Simair ein.

Die Vergabe der Mietwohnungen erfolgt ausschließlich durch die Gemeinde Kirchberg. Als Baustart hofft Bürgermeister Berger auf Herbst 2017 oder Frühling 2018 und ab dann mit einer Bauzeit von etwa eineinhalb Jahren, bis die Wohnungen fertig sind.