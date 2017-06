Von Harald Angerer

Kirchberg – Die besten Zeiten lagen bereits hinter ihm – das bisherige Büro des Tourismusverbandes in Kirchberg ist in die Jahre gekommen. Bisher war das Büro im selben Gebäude wie das Gemeindeamt und die Polizei untergebracht. Nun ist man in ein modernes, deutlich größeres Büro in der Dorfstraße übersiedelt.

Dort finden nun nicht nur die Ortsstelle Kirchberg mit den Serviceeinrichtungen Platz, sondern auch das Zentralbüro der Region, welche in Brixen und Kirchberg noch Ortsstellen betreibt. So gibt es nun auch einen modern eingerichteten Besprechungsraum und die Buchhaltung ist ins Büro miteingezogen. In den neuen Räumlichkeiten findet der TVB 300 m2 Fläche vor, bisher waren es lediglich die Hälfte. „Wir haben nun endlich ein repräsentatives Büro, das wir auch wirklich herzeigen können“, freut sich TVB-Geschäftsführer Max Salche­r.

Die Gesamtkosten sollen bei etwa 550.000 Euro liegen, wobei diese zwischen dem Ortsausschuss und dem Großverband aufgeteilt werden. Seit vergangenem Mittwoch ist der TVB nun in den neuen Räumlichkeiten zu finden. Von Montagmittag bis Dienstagabend wurde gesiedelt. „Da haben alle mitangepackt und man spürt, dass alle eine große Freude mit dem neuen Büro haben“, sagt Salcher. Eine Herausforderung war es, die Server zu übersiedeln – weil in dieser Zeit der TVB nicht nur offline war, sondern auch telefonisch nicht erreichbar. Es hat aber alles funktioniert, betont Salcher. Einen Blick in die neuen Räumlichkeiten können die Brixentaler dann am 7. Juli bei einem Tag der offenen Türe machen.