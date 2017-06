Lienz – Mit 24. Juni starten die Lienzer Bergbahnen am Zettersfeld in die Sommersaison. Drei Monate lang, also bis 24. September, werden die Anlagen täglich in Betrieb sein und das heuer erstmals ohne Mittagspause bei den Liften.

Als Sommer-Highlight wird es heuer bereits zum zweiten Mal den Familiensamstag am Zettersfeld geben, mit stark vergünstigten Familientarifen bei der Seilbahn, Kindermenüs und einem abwechslungsreichen Kinderprogramm in der jeweiligen Familiensamstag-Hütte der Woche.

Jeden Dienstag und Donnerstag können zudem Zettersfeld-Spürnasen die Sonnenterrasse der Lienzer erobern. Mit ausgebildeten Nationalpark-Rangern wird die Heimat erkundet, gespielt, gelernt und gebastelt. Jeder dieser Tage ist ein besonderes Abenteuer.

Die Lienzer Bergbahnen stellen dieses Abenteuer-Ferienprogramm – wie auch die geführten Murmeltierwanderungen freitags – kostenlos zur Verfügung, man benötigt dafür lediglich eine gültige Liftkarte. Interessierte können sich für einen Spürnasen-Vormittag ab 24. Juni direkt bei den Lienzer Bergbahnen anmelden.

Auch am Hochstein wartet im Sommer eine Neuerung auf die Gäste: Der Doppelsessellift von der Moosalm zur Sternalm wird in der Zeit von 1. Juli bis 10. September täglich von 9.15 bis 16.30 Uhr in Betrieb sein und so Panoramafahrten zur Sternalm ermöglichen.

Der Besuchermagnet Nummer 1 am Berg – der „Osttirodler“ – ist bis 25. Juni noch jeweils von Donnerstag bis Sonntag in Betrieb und dann ab 29. Juni täglich von 10 bis 17 Uhr verfügbar. Zusätzlich warten auf die Besucher der beliebte Kletterpark Lienz und der Streichelzoo. (TT)