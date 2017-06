Von Helmut Wenzel

Landeck – Tirols westlichste Bezirksstadt wird heuer erstmals Schauplatz einer akademischen Feier sein. Rund 50 Absolventen des neuen Studiums „Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus“ (BWGST) dürfen sich auf den Titel „Bachelor of Science“ (BSc) freuen. Die letzten schriftlichen Prüfungen finden diese Woche am Studienstandort Landeck statt, die Sponsionsfeier ist für 3. November im Stadtsaal geplant.

Die personellen Ressourcen werden – wie berichtet – gemeinsam von der Universität Innsbruck und der UMIT in Hall zur Verfügung gestellt, das Land steuert die nötigen finanziellen Mittel bei.

„Voraussichtlich wird ein Großteil der Studierenden des Jahrganges 2014 nach sechs Semestern planmäßig das Studium abschließen können“, sagte Studienleiter Prof. Peter Heimerl am Montag. Etwa 20 Prozent der BWGST-Absolventen streben laut Heimerl ein weiterführendes Studium an. Wobei das geplante, an den Bachelor anschließende Master-Studium frühestens im Herbst 2018 starten könnte. Man befinde sich in der Phase der Konzeption, auch die Finanzierung sei derzeit noch unklar.

Die Mehrheit von 70 Prozent möchte ins Berufsleben einsteigen. Fast die Hälfte davon hat eine konkrete Job-Zusage. Einige würden Gespräche mit potenziellen Dienstgebern führen. „Wir wissen aber noch nicht, wo unsere Absolventen beruflich tätig sein werden“, so Heimerl.

Im Oktober 2014 hatten 73 Erstsemestrige inskribiert, Studienstandort war damals das oberste Stockwerk der Landecker Wirtschaftsschulen. Womit die Drop-out-Quote nach drei Jahren bei 25 Prozent liegt.

Die Zahl der Neueinsteiger kletterte – zur Überraschung der Verantwortlichen – rasant nach oben: 2015 starteten 92 Erstsemestrige, 98 waren es im Herbst 2016. Das Raumangebot musste dringend erweitert werden. Im zweiten Jahr übersiedelte man ins obere Stockwerk der MPreis-Filiale in Landeck-Bruggen. Doch auch dort ist es eng geworden. „Ab Herbst bekommen wir zusätzlich 830 Quadratmeter“, weiß Heimerl. Das neue Objekt, ein Geschäftshaus der Lebensmittelkette MPreis im LanTech-Areal, befindet sich derzeit noch im Rohbau.

LR Bernhard Tilg spricht von einem „vollen Erfolg“ für das dislozierte Landecker Bachelor-Studium: „Es ist eine große Freude, dass wir heuer die ersten Absolventen in der Universitätsstadt Landeck graduieren dürfen. In Wirklichkeit ist das ein historisch bedeutsames Ereignis.“

Ins selbe Horn stößt Standort-Bürgermeister Wolfgang Jörg: „Ich bin sehr stolz, dass wir dieses Studium in Land­eck haben. Den Absolventen wünsche ich spannende berufliche Aufgaben, insbesondere im Tourismus.“ Die Studierenden würden die Stadt beleben, hob Jörg hervor.