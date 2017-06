Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Keine Öffnungszeiten, keine Schlangen an der Kasse und frische Produkte, so lange der Vorrat reicht. Immer mehr heimische Unternehmer stellen jetzt Automaten auf, um darin ihre selbst hergestellten Produkte 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche an den Mann und die Frau zu bringen.

„Bei den Automaten gibt es gerade einen Aufschwung. Es ist ein neuer Trend“, erklärt Michael Hölzl, Fachreferent für die Direktvermarktung in der Tiroler Landwirtschaftskammer.

Derzeit seien vor allem Fleisch- und Eierautomaten sowie andere „Selbstbedienungsverkaufsformen“ gefragt. Mit den vor etlichen Jahren aufgestellten Milchautomaten hat die heutige Vielfalt nichts mehr zu tun. Die Automaten sind ausgereifter geworden. Stehen in Bayern bereits viele, läuft der Trend in Tirol gerade an.

Metzgermeister Andreas Strasser aus Wattens hat sich Mitte Mai dazu entschieden. „Der Automat vor dem Geschäft ist ein Renner und sorgt für viel Gesprächsstoff. Vor allem junge Leute kaufen am Sonntag jetzt spontan ihr Fleisch bei mir, auch diejenigen, die unter der Woche nicht ins Geschäft kommen.“ Es sei zwar aufwändig. So werde das Fleisch eigens dafür verpackt, erklärt Strasser. Es sei aber rentabel. Nächstes Jahr überlegt er ein zweites Gerät an einem anderen Standort aufzustellen.

Landauf, landab werden die Automaten täglich befüllt, an starken Tagen wie am Wochenende sogar bis zu dreimal täglich. Der Kunde wählt ein Produkt, gibt Geld in den Einwurf, tippt die entsprechende Zahl ein und die Produkte fallen heraus. Die speziellen Automaten werden je nach Jahreszeit gekühlt bzw. leicht gewärmt. Die Lebensmittelbehörden kontrollieren regelmäßig. Die Preise sind ortsüblich.

Kommt mit den Geräten automatisch das große Geschäft? Nicht ganz. Regionalität werde derzeit bei den Tirolern zwar großgeschrieben. „Die Leute wollen genau wissen, woher ihre Lebensmittel kommen und kaufen gerne regional“, meint Walter Mair vom Weberhof in Mils. Er stellte seinen vierten Automaten mit Milchprodukten und Eiern Anfang Juni in Hall auf. Zwei weitere stehen am Hof, einer in Schönegg.

Doch die „Regiomaten“, wie sie noch genannt werden, sind mit viel Aufwand verbunden. Mair hat für seine Automaten über 60.000 Euro investiert. Um sich vor Vandalenakten oder Diebstahl zu schützen, schloss er eine eigene Versicherung ab und montierte Kameras. Der finanzielle Aufwand wird sich laut ihm erst in ein paar Jahren rentieren. Die Kosten hat er dennoch nicht gescheut.

„Wir wollten uns selber helfen. Denn von den Preisen, die der Lebensmittelhandel an die Bauern auszahlt, bleibt nichts übrig. Willst du in der Landwirtschaft bleiben, musst du Geld in die Hand nehmen und dich auf eigene Füße stellen“, ist Mair überzeugt.

Die ortsansässigen Produzenten zu unterstützen und den Kunden ein Service zu bieten, das über die Geschäftszeiten hinausgeht, kam auch Judith Höck von der gleichnamigen Bäckerei in Igls in den Sinn. Vor einem Jahr hat sie zusammen mit ihrem Schwager zwei Automaten im Ortszentrum aufgestellt. Brot, Bioheumilch, Eier und Kartoffeln gibt es dort je nach Saison.

„Das Angebot wird von den Kunden sehr gut angenommen. Sie können zu jeder Zeit direkt hinfahren, anonym und ungestört einkaufen. Die Hemmschwelle, ins Geschäft oder zum Bauern zu gehen und zu läuten, fällt auch weg.“ Die Automaten verbinden Kunden und Produzenten auf unkompliziertem Wege. Ob sich beide dadurch wirklich näherkommen, bleibt allerdings fraglich.