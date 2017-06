Von Helmut Mittermayr

Reutte – 211 Millionen Euro „zu viel“ am Konto. Der Traum eines jeden Sparers wird für die Raiffeisenbank Reutte fast zum Albtraum, jedenfalls stellt dies eine riesige Herausforderung dar. Die Überliquidität fordert die Banker voll. Einlagen von 525 Millionen stehen Kredite im Ausmaß von „nur“ 314 Millionen gegenüber. Viel „stehendes“ Geld, mit dem derzeit am Markt keine Zinsspannen mehr zu erwirtschaften sind. Da braucht es Kreativität, um an die Einleger nicht auch noch Minuszinsen weitergeben zu müssen. Dies scheint derzeit zu gelingen. Was den Mitarbeiterabbau betrifft, liegt dieser schon nahe an „der natürlichen Fluktuation“, erklärt Ralf Götz. „Ob es so bleibt, ist aber nicht abschätzbar“, schränkt der für Finanzen, Risikomanagement und Personal zuständige Vorstand ein. 2016 verließen sieben Banker das Unternehmen, heuer neun. Aktuell werden mit Neuankömmling Vils 183 Köpfe gezählt, der Höchststand lag einmal über 300.

Dieser Tage wurde im Veranstaltungszentrum Breitenwang die Generalversammlung der Raiffeisenbank Reutte abgehalten. In dieser treffen sich die obersten Entscheidungsträger der Bank, die so genannten Delegierten, gewählt in den Sprengeln der Teilmärkte Reutte, Lechtal und Zwischentoren. Jeweils ein Delegierter repräsentiert 30 der 2100 Miteigentümer der Bank. Ihnen wurde einerseits der Bericht zum Geschäftsjahr 2016 nähergebracht, andererseits wurden sie um ihre Zustimmung zur Fusion der Raiffeisenbank Vils mit der Raiffeisenbank Reutte ersucht. Die Generalversammlung in Vils hat ihre Zustimmung schon zuvor ausgesprochen. Auch die Reuttener Delegierten beschlossen diese Fusion einstimmig. Nun fehlt zur rückwirkenden Verschmelzung per 1.1.2017 nur noch die Genehmigung der Finanzmarktaufsicht (FMA). Berechnet nach der Bilanzsumme trägt die Raiba Vils (25 Millionen) etwas weniger als fünf Prozent zur Verschmelzung mit der Raiba Reutte (625 Millionen) bei. „Mit dieser Fusion wird das bestehende Geschäftsmodell für die Bevölkerung von Vils nachhaltig sichergestellt“, ist der Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Vils, Hubert Hosp, überzeugt. Er wird als Leiter der Bankstelle Vils weiterhin zentraler Ansprechpartner in Vils bleiben.

Die Verschmelzungsbilanz weist unter Berücksichtigung der Beteiligung an der Tochterbank in der Schweiz eine Bilanzsumme von 678 Millionen Euro aus. Das Kunden-Geschäftsvolumen liegt bei 1,99 Milliarden Euro. Die anrechenbaren Eigenmittel betragen 93 Millionen bzw. 22,7 Prozent, womit die gesetzlich erforderliche Quote um 60 Millionen überschritten wird. Dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von nur 200.000 Euro ist die Hauptherausforderung der Raiffeisenbank Reutte zu entnehmen – die aktuelle Überliquidität. Die auf Girokonten geparkten Gelder der Vermögensanlagekunden sorgen für einen hohen Einlagenstand von 525 Millionen, welchem Kredite im Einzugsgebiet der Raiffeisenbank, aber auch im benachbarten Allgäu im Ausmaß von 314 Millionen gegenüberstehen. Für diesen Liquiditätsüberschuss von 211 Mio. lässt sich angesichts von Minuszinsen bei erstklassigen Anleihen wie österreichischen oder deutschen Staatsanleihen bzw. bei anderen Banken auf Basis des Euribor keine Zinsspanne mehr erwirtschaften. „Von daher wird sich die Bank weiterhin sehr auf eine Prozess- und Kostenoptimierung konzentrieren“, betont Ralf Götz.

Bekanntlich besteht die Raiffeisenbank Reutte aus den beiden Geschäftseinheiten „Regionalbank“ mit nun sieben Zweigstellen im Außerferner Einzugsgebiet und „Private Banking“ mit Standorten in Jungholz und St. Gallen, Schweiz. „Die Geschäftseinheit Regionalbank ist von dieser Minuszinsthematik weniger betroffen, gelingt es ihr doch, die anvertrauten Einlagen ihrer Kunden zur Gänze wieder in Form von Krediten weiterzugeben. Sie darf somit abermals auf ein erfreuliches Jahr zurückblicken“, freut sich Johannes Gomig, der für die Markteinheiten zuständige Vorstandsvorsitzende. So konnte das Kunden-Geschäftsvolumen in der Region angesichts eines Marktanteils von 56 Prozent mit 15.400 Kunden gegen den Trend leicht auf 706 Millionen erhöht werden.

Die Finanzmärkte waren in der ersten Hälfte des Jahres 2016 ungemein verunsichert. Am Ende des Jahres konnte trotz allem auf eine gute Börsenentwicklung (ATX +9 %, DAX +11 %) zurückgeblickt werden. „Das wirkte sich beträchtlich auf unser Private Banking aus, welches erst im letzten Quartal 2016 so richtig in Schwung kam“, erklärt Johannes Gomig. Das Kunden-Geschäftsvolumen in diesem Bereich reduzierte sich leicht um 1,5 % auf 1,25 Milliarden.

Das Private Banking der Raiffeisenbank Reutte wurde für seine hervorragende Vermögensberatungs- und Vermögensverwaltungsqualität beim größten Test von Finanzverwaltern im deutschsprachigen Europa, dem „Elite Report“ des Handelsblattes, bereits zum 14. Mal in Folge mit dem Titel „Summa cum Laude“ ausgezeichnet.