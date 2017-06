Zellberg – Zu Jahresbeginn hat die Luftfahrtbranche Einzug im Zillertal gehalten. Das deutsche Unternehmen General Aerospace übernahm damals die Seilzugsparte der AL-KO Fahrzeugtechnik in Zellberg von einem amerikanischen Kurzzeit-Eigentümer. Die Firma AL-KO Actuation Systems heißt seitdem GA Actuation Systems. Die neuen Eigentümer kündigten an, mittelfristig den Zillertaler Standort auszubauen. Nun wurde ein erster Schritt dahingehend getan.

So hat GA Actuation Systems von der Wohnbausparte der Schultz-Gruppe eine Produktionshalle in Stumm angemietet. Konkret geht es um den Standort der ehemaligen Herdfabrik Riser. Das teilten die Gruppe von Heinz und Martha Schultz und GA Actuation Systems am Dienstag mit.

Die zusätzliche Industriefläche sichere der Firma den geplanten Wachstumskurs ab, welcher sich mit dem Ausbau bestehender sowie dem Einstieg in neue Geschäftsbereiche bereits in konkreter Umsetzung befinde, hieß es in einer Aussendung. Angekündigt wurde auch die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze in Stumm, Details und Zahlen wurden dazu aber keine genannt.

Der ehemalige AL-KO-Standort in Zellberg wurde zu Jahresbeginn mit 110 Mitarbeitern von General Aerospace übernommen, weitere 40 Mitarbeiter werden in Rumänien beschäftigt. Bei der AL-KO-Seilzugsparte betrug der Umsatz im Vorjahr 28,7 Mio. Euro. Über den Kaufpreis wurde damals Stillschweigen vereinbart. Während die Zillertaler Handbremshebel und -seile sowie die Verbindungen zwischen Türgriff und Türschloss für BMW, Renault, Opel und VW produzieren, gilt die deutsche General ­Aerospace als Marktführer der Seilzugindustrie in der Luftfahrtbranche. (TT)