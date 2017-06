Kitzbühel – Feuer am Dach – gestern brachte lediglich ein Blitzeinschlag am Schneedepot am Hahnenkamm die Verantwortlichen der Bergbahn Kitzbühel ins Schwitzen (mehr dazu im Tirolteil). Denn am Vormittag präsentierte Bergbahn-Vorstand Josef Burger die Bilanz des abgelaufenen Geschäftsjahres und konnte erneut einen Rekord vermelden.

So wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Betriebsleistung von 50,73 Millionen Euro erzielt. Das ist ein Plus von 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit wurde erstmals die 50-Millionen-Euro-Marke überschritten. Das Ergebnis sorgte auch bei der Eigentümer-Jahreshauptversammlung am Dienstag für gute Stimmung. „Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefällt“, sagte Burger bei der gestrigen Pressekonferenz.

Beim Gewinn vor Steuern konnte die Bergbahn Kitzbühel ebenso zulegen. Dieser liegt bei 5,9 Millionen Euro, das entspricht einem Plus von 5,4 Prozent. Und bei den Erstzutritten verbuchte die Bergbahn im Winter 2015/16 einen weiteren Zuwachs von 15,3 Prozent. Der Tirol-Schnitt liegt hier laut Burger bei -0,4 Prozent. Zuwachs gibt es ebenso im Sommer. „Auch wenn der Sommer nicht die wichtigste Rolle spielt – er macht einen Anteil von 8,2 Prozent des Gesamtumsatzes aus –, ist er ein wichtiger Wachstumstreiber“, schildert Burger.

Ich heuer hat die Bergbahn Kitzbühel wieder einige Investitionen geplant. Nachdem zwei Projekte wegen zu hoher Forderungen von Grundstücksbesitzern nicht umgesetzt werden können, wie Burger schildert, wird nun der 3er-Sessellift Jufental gegen eine moderne 8er-Sesselbahn ersetzt. Damit wird weiter an der Qualität im Skigebiet gearbeitet. Eines der geplatzten Projekte für heuer ist die Fleckalmbahn in Kirchberg. Dass die anhaltenden Rekordzahlen die Begehrlichkeiten bei Grundstücksbesitzern antreiben, kann sich Bergbahn-Aufsichtsratsvorsitzender und Bürgermeister Klaus Winkler vorstellen. „Die Bäume wachsen, aber sie wachsen nicht in den Himmel“, sagt Winkler. Man sei als Bergbahn bemüht, ein guter Partner zu sein, aber es gebe Grenzen.

Bei der Fleckalmbahn wird nun an möglichen alternativen Varianten gearbeitet. Zur neuen Jufenbahn kommen unter anderem noch Pistenoptimierungen im Jufen­steilhang, die Erneuerung der Wartungszentren Streiteck und Aubachgraben und die Fertigstellung der Rekultivierung am Kitzbüheler Horn. Insgesamt investiert die Bergbahn im heurigen Jahr 22 Millionen Euro. (aha)