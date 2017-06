Von Nina Werlberger

Rum – Das weltweit tätige Tiroler Ingenieurbüro ILF will international weiter wachsen und Antworten auf Klimawandel und die Zukunft von Energie und Mobilität geben. Das kündigten Vorstandschef Klaus Lässer und Österreich-Chef Bruno Mattle gestern an.

Das Unternehmen mit Sitz in Rum feiert aktuell seinen 50. Geburtstag, es plant und managt Projekte wie Pipelines, Kraftwerke, Skigebiete, Tunnel, Straßen oder auch Flughäfen. 1967 gegründet, beschäftigt ILF mittlerweile rund 2000 Mitarbeiter mit 46 Nationalitäten (davon 250 Beschäftigte am Tiroler Standort, 513 sind es in Österreich). ILF hat 40 Büros auf fünf Kontinenten. Das Ingenieur- und Beratungsunternehmen erwirtschaftete im Vorjahr 220 Mio. Euro Umsatz, seit der Gründung wurden etwa 6000 Projekte abgewickelt. ILF ist nach wie vor zu 100 % in Familienbesitz, die Gründer Pius Lässer und Adolf Feizlmayr sitzen im Aufsichtsrat (ILF steht für Ingenieurgemeinschaft Lässer-Feizlmayr).

Hauptstandbein ist nach wie vor das Geschäft mit Öl und Gas, mehr als 40 % des Umsatzes werden in diesem Bereich gemacht. So planen die Tiroler etwa Pipelines, Raffinerien und Tanklager. In der Türkei wird gerade an der längsten Gaspipeline der Welt gearbeitet. Allerdings haben der anhaltend tiefe Ölpreis, Instabilität und politische Krisen in vielen Ölstaaten ILF zuletzt an mehreren Standorten das Geschäft verhagelt. „Es gab eine Reihe von Projekten, die gestoppt wurden. Wir mussten flexibel reagieren“, sagte Lässer. So steht etwa derzeit ein ILF-Großprojekt im Nordirak still. Dort arbeiteten die Tiroler an einer riesigen Erdölproduktions- und Aufbereitungsanlage. Auch der Standort in Kanada war vom Ölpreisverfall betroffen.

Öl und Gas werden für ILF wichtig bleiben, sagte Lässer, Wachstum erwartet er hier aber nicht. Ein solches erhofft er sich vielmehr bei den weiteren Geschäftsfeldern wie Wasser und Umwelt, Energie und Klimaschutz und bei intelligenten Verkehrssystemen. Unter anderem werden städtische Seilbahnen als wichtiges Zukunftsthema betrachtet.

Ihre Planungsarbeiten bringen die heimischen Ingenieure und Planer regelmäßig auch in politisch heiße Weltgegenden. In Saudi-Arabien etwa wird an einem Wassertransportsystem gearbeitet. In Nigerias Hauptstadt Lagos soll mit Hilfe von ILF die größte innerstädtische Seilbahn der Welt entstehen. ILF-Büros stehen in Tripolis, Moskau, Peking, Basra und Riad. Wie arbeitet es sich da? „Es gibt sehr große Herausforderungen, wobei die Sicherheit an erster Stelle steht“, betonte Lässer. Auch rechtliche Fragen, Embargos und Co. gelte es laufend genau zu beobachten. Mitunter würden Projekte sehr kurzfristig gestoppt, ergänzte Mattle. Was die Vergabe von Aufträgen im Ausland angeht, bemerkte Lässer: „Wir können ausschließlich unsere Seriosität und unser fachliches Wissen einbringen.“

Weiße Flecken gibt es auf der ILF-Weltkarte nur noch wenige. Ziel sei es, nachhaltig und langfristig zu wachsen, betonte Lässer. In Österreich sucht ILF jährlich etwa neue 50 Mitarbeiter. Bestehende internationale Büros wolle man zu einer „kritischen Größe“ ausbauen, die noch jungen Standorte in Indien und Südostasien sollen erweitert werden und auch in Nord- und Südamerika will ILF Gas geben.

In Tirol hat das Unternehmen vor wenigen Tagen den Zuschlag von den ÖBB für die Tunnelplanung des dritten und vierten Gleises zwischen Kundl und Schaftenau bekommen. Künftig sollen die Schnellzüge auch auf diesem Abschnitt mit 240 km/h fahren können.