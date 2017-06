Von Harald Angerer

Kirchberg, Kitzbühel – Das Boot ist voll – diese Redewendung trifft auf Eurotours zu. Die Konzern-Zentrale, architektonisch an ein Schiff angelehnt, wird dem Unternehmen langsam zu klein. Eine Erweiterung ist notwendig. Das Unternehmen denkt aber nicht nur an eine Erweiterung am bestehenden Standort. Man liebäugelt vielmehr mit der Nachbargemeinde Kirchberg.

Es gibt zwei Standortmöglichkeiten in Kirchberg: entweder bei der so genannten Eichenhalle im Westen von Kirchberg oder in der Kitzbüheler Straße im Osten des Ortes. Eurotours würde aber nicht alleine kommen. Geplant ist eine Hofer-Filiale, und darauf sollen sich die Eurotours-Büros ansiedeln. „Für uns ist ein Lebensmittelhändler alleine nicht in Frage gekommen. Die Idee mit Eurotours stammte dann von der Firma Hofer“, schildert Kirchbergs Bürgermeister Helmut Berger.

Aus seiner Sicht eine ideale Lösung. „Wie weit die Entscheidungen der beiden Unternehmen sind, weiß ich noch nicht“, fügt Berger hinzu. Es soll bereits kommende Woche ein Gespräch mit den Firmen geben. Eurotours habe Platzbedarf und sei deshalb auf Kirchberg zugekommen, betont Berger. Die genaue Größe stehe noch nicht fest. Aber es sei laut Berger von zwei Ausbaustufen die Rede, mit anfänglich 30 bis 40 Mitarbeitern, und in einer zweiten Ausbaustufe mit bis zu 80 Mitarbeitern. „Ein Bürgermeister wäre am falschen Ort, wenn er sich nicht für Betriebsansiedlungen einsetzen würde, die Arbeitsplätze in den Ort bringen“, sagt der Ortschef.

Aber auch in Kitzbühel will man die zusätzlichen Eurotours-Arbeitsplätze halten. „Wir sind klar für eine Erweiterung des bestehenden Standortes“, sagt Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler und schiebt ein „Aber“ nach. Denn Eurotours will auch in Kitzbühel die Erweiterung mit einem Hofer im Erdgeschoß verwirklichen. „Ein weiterer Lebensmittelmarkt ist aus fachlicher Sicht aber nicht sinnvoll“, sagt Winkler. Hier sei man sich nicht einig. Denn für ihn ist klar: Erweiterung ja, mit Lebensmittelgeschäft nein.

Von Seiten Eurotours/Verkehrsbüro möchte man noch nichts zu den Plänen sagen. Und von der Firma Hofer wird bestätigt, dass eine Filiale in Kirchberg geplant ist. Mehr wolle man aber auch hier nicht sagen.