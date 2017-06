Von Catharina Oblasser

Matrei – Sie kann nicht nur wärmen, wie der Name schon verrät: Eine Wärmepumpe kann auch kühlen. Solche Geräte stellt die Firma IDM in Matrei her. Sie wurde vor 40 Jahren gegründet. Seit 20 Jahren gehört sie zur Nordtiroler Pletzer-Gruppe, die auch Hotels und Immobilien besitzt.

Zurzeit arbeiten 140 Angestellte im Matreier Werk, 35 weitere sollen in nächster Zeit dazukommen. In den letzten Jahren ist die Firma stetig gewachsen, 2016 hat das Unternehmen einen Umsatz von 30 Millionen Euro erzielt. 2015 waren es erst 27 Millionen bei 128 Mitarbeitern gewesen. Mittelfristig kann sich Firmenchef Manfred Pletzer durchaus einen weiteren Ausbau vorstellen. „Grundstücke für eine Erweiterung haben wir, doch wir brauchen auch das geeignete Personal.“ Und das sind für Pletzer Programmierer und IT-Techniker. Denn die sind nötig, um die Steuerung für die Pumpen zu entwickeln.

Eine solche Wärmepumpe ist nämlich ein hochtechnisches Gerät. „Wir bieten zu unseren Produkten ein Energie-Management-System für Privathäuser an“, sagt Pletzer. „Dabei ist die Steuerung so programmiert, dass der nötige Strom möglichst billig gekauft wird.“ Es handelt sich hierbei um so genannten Überschuss-Strom, der zu Zeiten anfällt, in denen die Stromproduktion höher ist als der Bedarf. Die „intelligente Wärmepumpe“ kann den Stromkauf selbsttätig steuern. Damit ergeben sich Einsparungen bis zu zehn Prozent.

Um all das zu programmieren, sucht Pletzer also neue Mitarbeiter. „Das muss nicht jemand mit einem Master-Abschluss sein. Es gibt viele Bildungsangebote in diese Richtung. Manche haben sich das nötige Wissen auch selbst beigebracht.“

Eine gute Nachricht hatte Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf für Pletzer: Das ultra­schnelle Internet kommt auch nach Matrei. Eine private Firma wird es innerhalb der nächsten zwei Jahre errichten.