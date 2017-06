Matrei – Die österreichische Ländergesellschaft der Transalpine Ölleitung (TAL) mit Sitz in Matrei in Osttirol hat 2016 einen Umsatz von 20 Mio. Euro (2015: 19,2 Mio. Euro) verzeichnet. In der gesamten Gruppe erwirtschaftete man einen Umsatz von 135 Mio. Euro (2015: 134,3 Mio. Euro), teilte das Unternehmen der APA mit. Die Pipeline hatte im Vorjahr die Rekordmenge von 41,4 Mio. Tonnen Rohöl transportiert.

Insgesamt 25 Mio. Euro wurden im Vorjahr investiert, vier Millionen davon in Österreich. „Das Investitionsvolumen für 2017 liegt auf dem Niveau der Vorjahre. Schwerpunkte sind weiterhin Sicherheit, Umweltschutz und die Integrität unserer Anlagen“, erklärte General-Manager Alessio Lilli.

Am Donnerstag feierte die TAL indes im Gemeindezentrum von Tristach in Osttirol das 50-Jahr-Jubiläum ihrer Inbetriebnahme. Der Baubeginn für das internationale Großprojekt erfolgte 1964, 1.000 Tage später floss das erste Öl. Seit 1967 wurden mehr als 1,4 Milliarden Tonnen Rohöl von Triest über die Alpen nach Österreich, Deutschland und die Tschechische Republik transportiert, im Hafen von Triest wurden 19.154 Schiffe entladen.

Die 753 Kilometer lange Ölleitung, die ihren Österreich-Sitz in Kienburg bei Matrei in Osttirol hat, beliefert acht Raffineriestandorte in Österreich, Deutschland und Tschechien. Damit versorgt sie Bayern und Baden-Württemberg zu 100 Prozent mit Rohöl, Österreich zu etwa 90 Prozent und Tschechien zu rund 50 Prozent.

Die internationale TAL-Group besteht aus drei Ländergesellschaften in Deutschland, Österreich und Italien. Insgesamt werden etwa 220 Mitarbeiter beschäftigt, 25 davon in Österreich. Inklusive Partnerfirmen sind über 750 Mitarbeiter in den drei Ländern für TAL tätig. (APA)