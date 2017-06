Von Catharina Oblasser

Tristach – Die Transalpine Ölleitung, kurz „TAL“ genannt, feierte gestern in Tristach ihr 50-jähriges Bestehen. Die TAL transportiert über 753 Kilometer rund 70 verschiedene Rohöl-Sorten vom Hafen in Triest durch Ost- und Nordtirol bis ins deutsche Karlsruhe. Damit versorgt sie Bayern und Baden-Württemberg zu 100 Prozent, Österreich zu 90 und Tschechien zu 50 Prozent. Sitz der Österreich-Niederlassung ist Matrei in Osttirol. Die TAL Österreich erwirtschaftete 2016 einen Umsatz von 20 Millionen Euro, im Jahr davor waren es 19,2 Millionen gewesen.

Im Rekordjahr 2016 sind 41,4 Millionen Tonnen Rohöl durch die Leitung geflossen, im Hafen von Triest wurden 500 Schiffe entladen, sagt Generaldirektor Alessio Lilli. Damit ist die Kapazitätsgrenze aber noch nicht erreicht. Je nach Ölsorte könnten wir noch etwa zehn Prozent mehr transportieren“, so Lilli. Die Konzession, die bei Inbetriebnahme der TAL über 50 Jahre erteilt wurde, ist nun für weitere 50 Jahre gesichert. Eigentümer der TAL sind die neun größten Öl-Multis der Welt, wie etwa Shell, BP oder Total. Auch eine tschechische Pipeline-Gesellschaft gehört dazu.

Die Feier in Tristach stand unter dem Motto „50 Jahre Transalpine Ölleitung – Brücke zwischen Italien, Österreich und Deutschland“. Nach der Eröffnung durch Landesrat Bernhard Tilg standen Vorträge über Sicherheit und Umweltschutz auf dem Programm.

Apropos Sicherheit: Vor Kurzem hatten Umweltschützer große Bedenken beim geplanten Kraftwerk Matrei-Tauerntal geäußert. Es soll in unmittelbarer Nähe der Ölleitung errichtet werden, das betrachten die Umweltschützer als Gefahr. „Die TAL hat erklärt, welche Sicherheitsmaßnahmen nötig sind“, meint Direktor Lilli. „Nun sind die Behörden am Zug. Ich mache mir aber keine Sorgen“, so der TAL-Manager.