Innsbruck – Vor fast genau einem Jahr haben die Gremien der drei Nordtiroler Volksbanken Innsbruck-Schwaz, Landeck sowie Kufstein-Kitzbühel die Fusion zur Volksbank Tirol abgesegnet, mit 1. September trat der Zusammenschluss rückwirkend mit 1. Jänner 2016 in Kraft.

Die erste gemeinsame Bilanz für das Vorjahr sei „ausgezeichnet“ ausgefallen, man habe die Fusion sehr gut abgewickelt und „die traditionelle Ertrags- und Kapitalstärke einmal mehr unter Beweis gestellt“, betonten die Vorstände gegenüber der TT.

Die Bilanzsumme lag bei 2,98 Mrd. Euro, minimal weniger als die kumulierten Bilanzsummen vor der Fusion (3,01 Mrd. Euro). Ebenso rückläufig war der risikobereinigte Gewinn EGT mit 20,8 Mio. Euro (2015 kumuliert noch 28,7 Mio. Euro). Zugelegt hat die Volksbank Tirol mit ihren 100.000 Kunden (92.000 Private und 8000 Firmen) bei den Ausleihungen auf 2,48 Mrd. Euro und bei den Spareinlagen auf 2,31 Mrd. Euro.

Mit Eigenmitteln von 333 Mio. Euro und einer Kernkapitalquote von 17,7 Prozent zähle man zu den kapitalstärksten Banken Österreichs, sagt Vorstandsvorsitzender Markus Hörmann.

Der Personalstand sei durch natürlichen Abgang um etwa 20 auf 424 reduziert worden. In der neuen Bank sei einiges zusammengelegt worden, Die vier Regionen Oberland (Land­eck), Innsbruck, Schwaz mit Unterland (Kufstein) mit ihren Hauptgeschäftsstellen und Regionaldirektoren würden aber weiterhin das meiste vor Ort entscheiden.

Weil man in allen Bezirken und in allen drei Hauptbereichen Kommerzgeschäft, Wohnbau und Veranlagung sehr gutes Potenzial sehe, plane man Marktanteilsgewinne und einen überdurchschnittlichen Wachstumskurs mit geplanten Zuwächsen von 4 Prozent. Zurzeit suche man auch bereits wieder 16 Mitarbeiter, vom Vorstands­assistenten bis zum Vertrieb. In Kürze werden in Innsbruck und Kufstein zwei Stadtfilialen geschlossen, zwei weitere (nicht näher genannte) der noch insgesamt 39 Standorte dürften heuer ebenfalls noch vor dem Aus stehen. Zusammengelegt wurden auch die drei Versicherungs-Töchter.

Sehr gut läuft laut Hörmann im Veranlagungsgeschäft die Kooperation mit der deutschen Union Investment, einer der größten europäischen Fondsgesellschaften. Das Fondsgeschäft boome angesichts der sonstigen Nullzinsen. Selbst der am schwächsten performende Fonds habe noch um die 3,4 Prozent Ertrag gebracht, der beste (ein Aktienfonds) 17 Prozent. (va)