Von Matthias Reichle

Jerzens – Das Schreiben an die Bezirkshauptmannschaft Imst sorgt derzeit für Kopfschütteln in der Gemeinde Jerzens. Darin erhebt angeblich der ehemalige Obmann der Agrargemeinschaft Tanzalpe schwere Vorwürfe gegen die Hochzeiger-Bergbahnen. Beim Wasserspielplatz bei der Mittelstation sei ein 75 Quadratmeter großer Teich ohne Bauverhandlung und somit illegal errichtet worden, heißt es darin.

Bürgermeister Karl Reich kann darüber nur den Kopf schütteln. „Kompletter Blödsinn.“ Nicht nur, dass die Anschuldigungen nicht stimmen, der Brief kommt – entgegen dessen Wortlaut – auch gar nicht vom ehemaligen Obmann bzw. wurde gar nicht in dessen Auftrag geschrieben. „Der hat sich vom Brief distanziert“, so Raich. Der Unbekannte, der das Schreiben verfasst hat, wusste nicht einmal, dass es bei der Agrargemeinschaft Tanzalpe inzwischen einen Obmannwechsel gegeben hat. Im Brief wird immer noch der frühere Funktionär als „Obmann der Tanzalpe“ bezeichnet. Man versucht einen Keil zwischen die Agrargemeinschaft und die Hochzeiger-Bergbahnen zu treiben, so die Vermutung von Bürgermeister Raich.

Dass die Anzeige nicht vom ehemaligen Obmann der Agrargemeinschaft Tanzalpe kam, das bestätigt auch Gudrun Hofmann, Leiterin der Umweltabteilung an der Bezirkshauptmannschaft Imst. Trotzdem habe man die Vorwürfe geprüft. „Es ist alles bescheidkonform“, bestätigt sie. Gern wüsste man dort aber, wer der Absender ist. Dazu gibt es auch in der Gemeinde Jerzens derzeit nur Vermutungen.

„Wir sind safe“, betont auch der Hochzeiger-Geschäftsführer Thomas Fleischhacker, was die bescheidgemäße Ausführung der neuesten Attraktion anbelangt. Der See sei inzwischen dort errichtet, wo er hin sollte. Man rechnet damit, dass er Ende nächster Woche fertig wird, genauso wie der neue Barfußweg. Beides bereichert den so genannten Zirbenpark.

Nicht immer verlief die Geschichte der Wassererlebniswelt bei der Mittelstation so ruhig. Im vergangenen Jahr, vor Fleischhackers Zeit in der Geschäftsführung, musste die BH die Bauarbeiten nahe der Mittelstation einstellen – die Tiroler Tageszeitung hat berichtet.

An den neuen Anschuldigungen ist „kein wahres Wort dran“, so Fleischhacker. Auch er glaubt, dass man mit der Geschichte bewusst für Unruhe sorgen wollte. „Im Pitztal wird wieder miteinander geredet“, unterstreicht er die gute Stimmung. Die Tanzalpe und die Bergbahnen würden voneinander profitieren. „Wir stimmen mit der Tanzalpe und den Grundeigentümern jeden Schritt ab“, so Fleischhacker.

„Ich habe mit der Sache nichts zu tun“, bestätigte gestern der ehemalige Obmann der Agrargemeinschaft, dessen Name für die Anzeige unerlaubt benutzt wurde, schließlich auch noch selbst. „Ich habe das Schreiben nicht verfasst und nicht in Auftrag gegeben.“ Das sei alles ein „Blödsinn“.