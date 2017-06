St. Jakob i. H. – Die vergleichsweise „kleine“ Bergbahn Pillersee mit 140 Angestellten, die zu knapp 90 Prozent im Besitz der Unternehmerfamilie Günther ist, befindet sich in einer Sandwich-Position zwischen der Skischaukel Saalbach-Fieberbrunn und der Steinplatte Waidring. Für die Gemeinden im Pillerseetal St. Jakob, St. Ulrich und Hochfilzen gilt sie jedoch als unverzichtbar für die Region. Dennoch: Die Bergbahn steht am (finanziellen) Scheideweg, denn notwendige Investitionen sind nicht zu erwirtschaften.

Der Sommerbetrieb entwickelt sich zwar gut, doch die schneearmen Winter setzen der Bergbahn zu. Nach der letzten Generalversammlung im September des Vorjahres wurde davon gesprochen, dass sich dadurch in den vergangenen drei Jahren ein Verlust von 1,6 Mio. Euro angesammelt habe. 3,2 Mio. Euro beträgt der jährliche Umsatz. Die Verbindlichkeiten werden in der Bilanz für 2015 mit 5,6 Mio. Euro ausgewiesen.

Gleichzeitig wird deshalb seit Monaten mit den Gemeinden über Investitionen gesprochen wie einer Vollbeschneiung samt Speicherteich, Verbesserungen bei den Skiabfahrten oder einer neuen Sesselbahn in Hochfilzen. Kostenpunkt: 13,5 Millionen Euro. Allein der Speicherteich für die Beschneiung würde sechs Millionen Euro kosten. Die Bergbahneigentümer können diese Investitionen nicht stemmen. Zuletzt kam Bewegung in die Sache. Zum einen soll ein Investor einsteigen, andererseits 1die Gemeinden mit einem Förderungsvertrag die Maßnahmen mit 2,3 Mio. Euro in den nächsten 15 Jahren unterstützen. Interessanterweise wurde den drei Gemeinderäten das Bergbahnkonzept vom Regionalleiter der Finanzpolizei in Tirol, Thomas Wörgetter, präsentiert. Warum das? „Vermutlich weil er aus der Gegend stammt“, wie St. Ulrichs Bürgermeisterin Brigitte Lackner sagt. Die Gemeinden würden jedenfalls zur Bergbahn stehen, in den nächsten Wochen werde das Seilbahnkonzept jedenfalls geprüft. Seit der Vorwoche liegt die Fördervereinbarung auch schriftlich vor.

Die Gemeinde St. Ulrich würde demnach jährlich 86.552 Euro zahlen, St. Jakob 36.081 Euro und Hochfilzen 32.766. Schon bisher gewährten die Gemeinden jährliche Investitionszuschüsse. Die Beiträge sollen mit Beginn der Infrastrukturmaßnahmen 2018 erstmals geleistet werden, bis zur Wintersaison 2023/2024 ist die Fertigstellung geplant.

Trotzdem: Im Hintergrund gibt es viele Spekulationen, schließlich benötigt es dringend einen weiteren finanzkräftigen Partner. Dazu Bürgermeisterin Lackner: „Uns wurde gesagt, dass es einen österreichischen Investor gibt. Aber wer das ist, wissen wir noch nicht.“ Genannt werden die Unterländer Pletzer-Gruppe und der Ziller- taler Seilbahnbetreiber Heinz Schultz. Manfred Pletzer winkt vorerst einmal ab: „Grundsätzlich ist das Projekt interessant, aber derzeit für uns kein Thema. Wir sind mit den Ausbauplänen in Sudelfeld mit neuem Hotel und Achter-Sessellift, sowie laufenden Qualitätsverbesserungen bei den Bergbahnen in Hopfgarten i. B. ausgelastet.“

Auch über mögliche Fusionen mit den angrenzenden Bergbahnen wird mehr als nur gemunkelt, um den Bergbahnbetrieb langfristig sicherzustellen. Sogar vom Zurückfahren des Winterbetriebs war einmal die Rede. Für einen Seilbahn-Investor müsste es allerdings wohl ein Zuckerl geben. Und so ist im Bereich des Liftparplatzes der Bau eines Hotels im Gespräch Derzeit ist alles aber noch Zukunftsmusik. (pn, aha)