Ehrwald – Zum schon traditionellen Tourismustreffen lud der ÖVP-Wirtschaftsbund unter Bezirksobmann Peter Müller auf die Zugspitze. An die 70 Unternehmer und Unternehmerinnen aus der Branche waren der Einladung gefolgt. Nachdem „Hausherr“ Franz Dengg die Gäste über die Aktivitäten auf dem Gipfel informiert hatte, antworteten Kenner der Gegebenheiten in anderen Destinationen auf die Fragen von Moderator Wolfgang Winkler. Die kürzlich präsentierte Machbarkeitsstudie zu erneuten Olympischen Spielen in Tirol war einer der Themenkreise. Unisono für die Durchführung eines solchen Mega-Events sprachen sich Mario Gerber, Hotelier mit Außerferner Wurzeln im Kühtai, Oliver Schwarz, Tourismusdirektor aus dem Ötztal, Siegfried Egger, Landtagsabgeordneter und Tourismussprecher der ÖVP, und Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl aus. Auch eine Publikumsbefragung vor Ort ergab ein einstimmiges Ja pro Spiele.

Kämpferisch, burschikos und emotional wie gewohnt der Tiroler Wirtschaftsbundobmann und Nationalrat Franz Hörl. Gerade aus der europäischen Hauptstadt zurück, berichtete er über die „Hölle Brüssel“ und die dortigen Erlebnisse bei einem Terroranschlag, was nicht bei allen Zuhörern für Heiterkeit sorgte. Dass ein Tourismusminister in Österreich der Branche helfen könnte, sah der streitbare Touristiker nicht. Den unbestritten vorhandenen Fachkräftemangel sahen alle am Podium als Problem. Es sei teilweise schon schwieriger, Personal als Gäste zu bekommen, war der Tenor. Man müsse den Jugendlichen in der viel zitierten „Work-Life-Balance“ entgegenkommen.

Diskussionspunkt auch der vom Wirtschaftsbund vehement geforderte Scheiteltunnel am Fernpass. Ein Schwergewicht der Branche, Hotelier Ernst Mayer aus Lermoos, sah die ÖVP dabei auf dem falschen Weg. Nur eine ganz große Lösung könne hier Abhilfe schaffen. Dem stünden die Bedingungen der Alpenkonvention entgegen, meinte Hörl und sah im europäischen Kontext keine Möglichkeiten. Im Übrigen müsse man sich im Außerfern endlich entscheiden, in welche Richtung man gehen wolle. Eventuell vorhandene Gelder irgendwo anders einzusetzen, sei sicher ein Leichtes, glaubt Hörl. (hani)