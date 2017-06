Innsbruck – „Tirol gilt als Tourismusland, ist aber eigentlich ein Exportland“, sagt Gregor Leitner von der Abteilung Außenwirtschaft der Wirtschaftskammer (WK). Immerhin hängt jeder zweite Arbeitsplatz in Tirol am Export. „ Der Markt ist zu klein, viele Firmen spezialisieren sich und sind dann weltweit tätig.“ Am Exporttag in der WK Tirol war der Andrang am Freitag entsprechend groß. 29 Wirtschaftsdelegierte aus aller Welt standen Rede und Antwort. Im 20-Minuten-Takt konnten Unternehmer ihre Fragen stellen. Das nützten 200 Teilnehmer und führten 350 Gespräche mit Delegierten. Die Themen waren vielfältig. Von Marktchancen – etwa in Nairobi – bis zu Problemen mit Zahlungen in verschiedenen Ländern. Mehr als 70 Prozent aller Güter, die in Tirol in allen Branchen produziert werden, gehen ins Ausland. Produzenten sind nicht nur Swarovski, Sandoz oder Egger, Pfeifer oder Binder, sondern unterschiedlichste KMU, sagt Leitner: „Tiroler Betriebe sind sehr spezialisierte Firmen, die dann auch mit ihrem Produkt am internationalen Markt gefragt sind. Mittelständische Familienunternehmen, die in Tirol produzieren und ihre Waren exportieren.“ Nach der Finanzkrise sei der Export „dahingedümpelt“, nun habe sich die Lage wieder etwas entspannt. Konkrete Zahlen gibt es zwar noch nicht, Leitner geht aber von einem Exportplus von rund fünf Prozent aus: „Damit sind 2016 Waren im Wert von 12 Milliarden Euro in die Welt gegangen.“ Die wichtigsten Exportmärkte bleiben Deutschland mit rund 27 Prozent und die Schweiz (15 Prozent). Beim Export in die Schweiz wird mit einem satten Plus gerechnet. ( ver)