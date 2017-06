Telfs – Am Freitag wurde der riesige neue Trinkwasser-Hochbehälter „Dandl 2“ der Gemeindewerke Telfs (GWT) seiner Bestimmung übergeben und von Dekan Peter Scheiring eingeweiht. Der imposante Bau im Ortsteil Birkenberg fasst rund 1,5 Millionen Liter Wasser und versorgt Tausende Telfer in den östlichen Ortsteilen. GWT-Chef Christian Mader nannte in seiner Ansprache bemerkenswerte Zahlen: Zu Spitzenzeiten verbraucht die Bevölkerung der Marktgemeinde in neun Sekunden einen Kubikmeter Wasser, also 1000 Liter. Dabei klingt der Preis für einen Kubikmeter erstklassigen Wassers – verglichen etwa mit dem einer Flasche Mineralwasser – nahezu unglaublich: Er beträgt einen Euro.

Die Errichtung des neuen Hochbehälters war mit großem Aufwand verbunden. Die kalkulierten Kosten wurden zwar um zehn Prozent unterschritten, dennoch mussten die Gemeindewerke rund 2,2 Millionen Euro in das Projekt investieren. Bund und Land steuerten Fördermittel bei.

Der neue Hochbehälter stellt die Wasserversorgung von Telfs auf Jahrzehnte sicher. (TT)