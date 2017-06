Wien, Innsbruck – Die Konsumenten haben ihr Einkaufsverhalten an die aktuelle Hitzewelle angepasst. Wenig überraschend ist die Nachfrage nach Klimageräten und Ventilatoren in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen, wie eine Umfrage der Tiroler Wirtschaftskammer zeigt. Der Umsatz mit Badeschuhen und Schlappen sowie Deos, Mineralwasser und Bier, aber auch Energydrinks hat sich verdoppelt. „Wir tun uns aktuell leichter, die Hochsommerware abzusetzen. Herrenanzüge und Jacken sind schwieriger“, erklärt Paul Fink vom Innsbrucker Modehändler Finks die Situation im Modehandel. Aber auch die Einkaufszeiten verschieben sich.

Vor allem mittags und am frühen Nachmittag, wenn die Temperaturen am höchsten sind, meiden viele Konsumenten die Einkaufsmeilen. „Der späte Nachmittag ist stärker frequentiert“, sagt Fink. Die Kollektivverträge im Handel erlauben es Händlern, die Personalsituation anzupassen, erklärt Sonja Marchart, Referentin für Sozialpolitik in der Wirtschaftskammer Österreich: „Wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer übereinstimmen“, könne die Arbeitszeit auf den Vormittag und den späten Nachmittag aufgeteilt werden. „Manche Arbeitnehmer wollen das“, sagt Marchart. Etwa wenn mittags Schulkinder zu betreuen sind.

„Der Dienstplan muss zwei Wochen im Voraus feststehen“, zeigt Harald Schwaighofer von der Gewerkschaft der Privatangestellten, dass der Flexibilität Grenzen gesetzt sind. In der Praxis sei es ohnehin schwierig, kurzfristig zu reagieren, sagt Modehändler Fink: „Im Sommer haben viele Urlaub. Somit sind wir ohnehin nicht ganz flexibel.“ Aber auf aktuelle Gegebenheiten müsse man immer wieder reagieren. Mit der aktuellen Regelung zur Arbeitszeitflexibilität im Handel „fahren wir recht gut“, ergänzt Fink.

Eine Erhebung der Gewerkschaft in Tiroler Einkaufszentren habe ganz andere „massive Probleme“ in den Sommermonaten für manche Handelsangestellten aufgezeigt, sagt Schwaighofer. So würden in einigen Geschäften Möglichkeiten zur Abkühlung wie Waschbecken oder Kühlschränke für kalte Getränke fehlen. Andere Geschäfte seien wiederum so stark klimatisiert, dass Erkältungsgefahr bestehe. (ecke)