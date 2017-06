Fügen – Die Schultz-Gruppe mit Zentrale in Uderns im Zillertal ist nicht nur einer der größten Seilbahnbetreiber Österreichs, sondern mit einer Reihe von Hotels, Skihütten, Reisebüro, Agrarbetrieb, eigener Baufirma und einem 18-Loch-Golfplatz sehr breit diversifiziert.

Mit Schnee-Erzeugern können wir im Winter Betriebssicherheit gewährleisten und außerdem sind die Seilbahnen ein fast ganzjähriges Transportmittel“, sagt Schultz, vom Wirtschaftsmagazin trend als „Alpenkönigin“ bezeichnet.

Mit diesem Selbstbewusstsein plant die Schultz-Gruppe ihr bisher wohl spektakulärstes Projekt im Zillertal: In den Neubau der Spieljochbahn und die ab 2019 geplante Errichtung einer talüberspannenden Gondelbahn, deren 3,2 Kilometer langes freies Seil teils 900 Meter über Grund verlaufen wird, werden 75 Millionen Euro investiert. Die „Peak-to-Peak“-Bahn vom Riederer Wetterkreuz zum Onkeljoch soll die bislang eigenständigen Gebiete mit einer 3S Umlaufbahn verbinden.

Die Fahrt von Gipfel zu Gipfel wird acht Minuten dauern“, sagt der technische Leiter der Firma, Rudolf Hirschhuber. Die Projekt-Finanzierung scheint kein Problem. „Wir sind ein sehr gut aufgestelltes Privat-Unternehmen“, sagt Schultz. Die Investition werde sich in 15 Jahren amortisieren, ist sich die Unternehmerin sicher.

Arbeitskräftemangel

Die größten Probleme für die Schultz-Gruppe liegen auf dem Arbeitsmarkt. Der bietet aus Sicht von Schultz, die als Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreichs besonderen Einfluss hat, für Arbeitslose wenig Anreize, auch weiter entfernte Jobs anzunehmen. Die zumutbare Pendelzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen Wohn- und Arbeitsort liegt nach Angaben des Arbeitsmarktservice (AMS) bei zwei Stunden täglich. In Deutschland sind es bis zu zweieinhalb Stunden. Ein Umzug sei bei Vorhandensein einer Unterkunft aber jederzeit zumutbar, heißt es beim AMS-Tirol.

Einer der Effekte: In Tirol mit seiner im österreichweiten Vergleich geringen Arbeitslosenquote von 6,7 Prozent werden laut AMS jede Saison eine Vielzahl von Köchen und Kellnern gesucht, während in anderen Bundesländern Tausende aus dieser Branche erwerbslos gemeldet sind. Die Lösung sind Gastarbeiter: „Viele unserer Beschäftigten kommen aus Ungarn oder Süditalien“, meint Schultz. Sie können mit freier Kost und Logis rechnen, mit Skipässen, und teils auch mit recht noblen Mitarbeiterhäusern. „Wir haben in unser Mitarbeiterhaus in Osttirol fünf Millionen Euro investiert“, erzählt die 53-Jährige.

Das ist in der Branche keine Seltenheit. Auch andere Hotelbesitzer ködern ihre Arbeitskräfte mit Zimmern, die Vier-Sterne-Charakter haben. „Es ist ein Verdrängungswettbewerb“, so Schultz, deren Unternehmen 600 Ganzjahreskräfte und 200 bis 300 Saisonkräfte beschäftigt. Der Umsatz der Gruppe liegt bei mehr als 100 Millionen. Euro.

Verlängerung der Saison als Überlebensstrategie

Der Hotel-Branche Österreichs geht es laut Experten schlechter als die Jubel-Meldungen über Übernachtungsrekorde im Winter und Sommer glauben machen. Jeder vierte Betrieb – auch im vom Fremdenverkehr verwöhnten Tirol – ist nach einer umfassenden Analyse der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) von der Pleite bedroht. Die Schuldenlast sei teils enorm und die Auslastung übers Jahr gesehen gering. „Es gibt Schuldentilgungsdauern von mehr als 150 Jahren“, sagt ÖHV-Sprecher Martin Stanits. Die auch durch unüberlegte Investitionen in Wellnessbereiche ins Trudeln geratenen Betriebe bräuchten dringend eine Exit-Strategie, meint Stanits. „Manche müssen aus dem Markt, andere muss man übernahmefähig machen.“

Als Überlebensstrategie schwebt Schultz eine Verlängerung der Saison vor. Alle Regionen müssten sich massiv darum kümmern, mit gezielten Angeboten die Touristen in fast jeder Jahreszeit anzulocken. Im Zillertal herrsche dank der attraktiven Infrastruktur schon jetzt zehn Monate Saison. Die Schultz-Gruppe hat nicht nur gut betuchte Sportler im Blick, sondern ist seit 25 Jahren dick im Geschäft mit Schul-Skikursen. Jeden Winter kommen 60.000 Schüler aus Deutschland in die Jugendhotels der Gruppe. „Da sind auch Schüler aus St. Peter-Ording in Schleswig-Holstein dabei“, so die 53-Jährige. (APA, dpa)