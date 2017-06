Innsbruck – Das Land Tirol zahlt Tirols Unternehmen ein Jahr früher als geplant 2,5 Mio. Euro für das Umrüsten ihrer Lkw auf sauberere Modelle aus. Das war ein Ergebnis der so genannten Spartengespräche zwischen Land und Wirtschaftskammer Tirol. Ursprünglich waren die 2,5 Mio. Euro für 2019 vorgesehen, nun wurde dieses Geld auf 2018 vorgezogen, kündigte Landeshauptmann Günther Platter am Montag an.

In Summe fließen für die Umrüstungsaktionen 12,5 Mio. Euro. Bis Ende Mai 2017 wurden demnach 550 Förderzusagen erteilt, womit die Tiroler Unternehmen bei der Anschaffung von 390 schadstoffärmeren Lastern und der Stilllegung von 343 alten Modellen unterstützt worden seien. Investitionen in Höhe von 80 Mio. Euro seien ausgelöst worden, schätzte Platter. Aktuell seien noch etwa 1000 schadstoffreiche Laster der Euroklassen 0 bis 3 auf Tirols Straßen unterwegs, Ende 2014 waren es noch fast doppelt so viele, so der Landeshauptmann.

Land und Kammer haben sich außerdem darauf verständigt, dass Firmen in Zukunft nicht mehr automatisch alle zehn Jahre neu um eine Genehmigung für so genannte ständige Veranstaltungen ansuchen müssen. Betroffen sind davon etwa Seilbahner mit Anlagen für die Lawinensprengung oder Betriebstankstellen. Die Gemeinden können im Einzelfall aber auch weiterhin eine Befristung aussprechen, wurde erklärt.

Beide Gesetzesnovellen kommen im Juli auf die Tagesordnung im Landtag. (TT)