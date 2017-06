Innsbruck – „Unser Team hat ganze Arbeit geleistet, wir haben unsere führende Position nach der Fusion der vier Einzelgesellschaften Uniqa, Salzburger Landes-Versicherung, Raiffeisen Versicherung und FinanceLife mit einem guten Ergebnis weiter gestärkt“, sagt Uniqa-Landesdirektor Reinhold Resch. Einem verrechneten Prämienvolumen von 395,6 Mio. Euro standen 344,2 Mio. Euro an ausbezahlten Schäden sowie Leistungen an die Kunden gegenüber.

In der Sparte Kfz-, Sach- und Unfallversicherung legte die Uniqa in Tirol um 1,5 Prozent auf 177,6 Mio. Euro zu, davon im Kfz-Bereich überdurchschnittlich mit plus 4,5 Prozent. In der Krankenversicherung stiegen die Prämien um 3,3 Prozent auf 114,2 Mio. Euro, in der Lebensversicherung zeigt die Tendenz hingegen wegen der Tiefstzinsen wie auch sonst in der Branche um 3,7 Prozent auf 98,5 Mio. Euro nach unten. In der Krankenversicherung sei man mit 55,7 Prozent Marktanteil in Tirol ebenso Erster wie auch in der Lebensversicherung (26,5 Prozent) sowie der Schaden- und Unfallversicherung (24,6 Prozent), sagt Resch.

Im Bereich der Uniqa Landesdirektion Tirol betreuen 370 Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner in Summe fast 246.000 Kunden mit insgesamt 921.000 Verträgen. Mit acht Service-Centern und 39 GeneralAgentur-Standorten sei man flächendeckend vor Ort vertreten. Die Zahl der Mitarbeiter solle heuer ausgebaut werden, so Resch. Die Uniqa wolle heuer zudem individuelle Versicherungslösungen für Klein- und Mittelbetriebe forcieren.

Bundesweit hat die ­Uniqa 6000 Mitarbeiter und etwa 3,5 Mio. Kunden mit 9,9 Mio. Versicherungsverträgen – der Marktanteil in Österreich liegt bei 22 Prozent. (va)