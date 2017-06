Landeck – Nach drei Jahren Studium in Landeck haben die ersten Absolventen den akademischen Titel „Bachelor of Science“ (BSc) in der Tasche. Die erste Sponsionsfeier in der Universitätsstadt ist für 3. November im Stadtsaal fixiert – die TT berichtete.

Einige Absolventen streben ein weiterführendes Studium an, wie die Professoren Peter Heimerl und Gottfried Tappeiner kürzlich am Rande des Bachelor-Sommerfestes bestätigten. „Ein Master-Studium wäre das Tüpfelchen auf dem i“, so Heimerl. Der Arbeitstitel „Touristische Regionalentwicklung“ ist bereits gefunden.

Doch ganz so schnell, wie von den Professoren und Absolventen gewünscht, schießen die Preußen nicht. Den Hintergrund erläuterte Wissenschaftslandesrat Bernhard Tilg: „Grundsätzlich stehe ich dem Master-Studium positiv gegenüber. Aber es braucht eine koordinierte Vorgangsweise.“ Sowohl die Fachhochschule (FH) Kufstein als auch das Management-Center Innsbruck (MCI) würden eine touristische Ausbildung anbieten. „Es kann nur so sein, dass ein in der Tiroler Hochschullandschaft gut abgestimmtes und gut entwickeltes Master-Studium mit den Standorten Innsbruck und Landeck entwickelt wird.“ Die Uni Innsbruck und die UMIT Hall werden auch laut Tilg in den kommenden Monaten ein Konzept entwickeln. Start werde frühestens 2019 sein.

Bezüglich Standort sagte Tilg: „Ein Master in Landeck scheint prinzipiell besser sichtbar zu sein als in Innsbruck.“ Weil bestehende Netzwerke auch für Forschungen im Master-Studium genutzt werden könnten. (hwe)