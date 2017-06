Von Harald Angerer

Kitzbühel, Fieberbrunn – Es liegen harte Monate hinter den Autofahrern im Bezirk Kitzbühel. Doch die sind mit Freitag vorbei. „Wir sind gerad­e dabei, die Belagsarbeiten auf der St.-Johanner-Straße in Kitzbühel abzuschließen, auch beim Gehsteig wird noch gearbeitet. Mit Ende der Woche sind wir aber fertig“, sagt Jürgen Wegscheider vom Baubezirks­amt Kufstein.

Sowohl im vergangenen Herbst als auch im heurigen Frühjahr wurde die St.-Johanner-Straße/Pass-Thurn-Bundesstraße durch Kitzbühel komplett saniert. Vor allem im Herbst sorgte die Baustelle für erhebliche Staus und Aufregung bei den Autofahrern. Im Frühling war es rund um die Baustelle ruhiger. „Aus unserer Sicht ist die Baustelle im Frühjahr sehr gut verlaufen. Das hatte mit mehreren Faktoren zu tun“, erklärt Wegscheider.

Mehr Information und eine bessere Baustellenabwicklung sind aus der Sicht Wegscheiders für das gute Gelingen verantwortlich. „Auch haben wir gelernt, dass die Zeit zwischen Ostern und dem Sommer für solche Bauarbeiten besser ist als der Herbst“, schildert Wegscheider. Im Herbst sei noch mehr Urlaubsverkehr als im Frühling. Das lässt Lehren für eine zukünftige Baustelle zu. Denn von dem jetzigen Baulos­ende Richtung Oberndorf ist die St.-Johanner-Straße nicht mehr in Top-Zustand, wie Wegscheider einräumt. Auch hier wird in den nächsten Jahren eine Sanierung anstehen. „Aber sicher nicht nächstes Jahr, und dann auch nur Belagsarbeiten. Also in einem deutlich kleineren Ausmaß als dieses Mal“, versichert Wegscheider. Die Kosten konnten laut Wegscheider mit 1,8 Millionen Euro gehalten werden. Davon trägt 1,26 Millionen Euro das Land, die Stadt 360.000 Euro, die Stadtwerke 110.000 Euro und die A1 Telekom 70.000 Euro.

Ebenfalls mit Ende der Woch­e werden die Bauarbeiten an der Hochkönig-Straße in Fieberbrunn abgeschlossen, zumindest jene der Straßenmeisterei. Es wird noch eine Sanierung der Tigas im Bereich Auwirtsbrücke – Gemeinde geben.