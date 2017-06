Von Helmut Mittermayr

Santiago de Chile – Persistence, Beharrlichkeit. Das Wort gefällt Michael Schwarzkopf. Der Planseechef hat gerade den Film „The Founder“ gesehen, irgendwo 10.000 Meter hoch über den Kapverden. Schwarzkopf ist am Weg nach Chile – wieder einmal. Der Streifen erzählt, wie Ray Kroc den Burgerladen der McDonald’s-Brüder zum Welt- konzern formt. Der Planseevorstandsvorsitzende ist fasziniert, obwohl er persönlich einen weiten Bogen um den „Schachtelwirt“ zu machen pflegt. Systeme optimieren, Lean Management und Krocs Erfolgsrezept: „You know what is success? Persistence!“ Ausdauer – das deckt sich eins zu eins mit der schwarzkopfschen Maxime, die er allen im Unternehmen wie ein Mantra predigt – den Marathonlauf.

Der Plansee­chef wird in vier Stunden in São Paulo zwischenlanden. Ziel ist wie immer Santiago de Chile. Für Anreise, Teilnahme an der Sitzung des Aufsichtsrates und Heimreise hat der Reuttener zwei Tage geplant. Er ist ja nicht zum Urlauben hier. Sechsmal im Jahr kommt er in den südlichsten Staat der Welt. Zu Ausdauer zählt er eben auch die persönliche Anwesenheit bei den Aufsichtsratssitzungen im kleinen Örtchen Nos bei Santiago de Chile. Videokonferenzen um die halbe Welt sind das eine, das persönliche Gespräch mit dem Gegenüber etwas ganz anderes, weiß Schwarzkopf, der locker zwischen Englisch und Spanisch hin- und her­switchen kann, arbeitete er doch nach dem Studium zwei Jahre in Mexiko.

Anteile an Molymet hält Plansee seit 2011. Der Einstieg bedeutete die größte Investition, die das Außerferner Privatunternehmen im Lauf seiner Geschichte je tätigen sollte. Und jede weitere Kaufoption, sei sie auch noch so klein, wird seither gezogen. Journalistenfragen nach dem genauen Investment bringen ein Lächeln, keine Antwort. Inzwischen ist Plansee mit knapp 20,69 Prozent zum weitaus größten Shareholder von Molymet gewachsen, das zwar börsennotiert ist, aber de facto von fünf Familien regiert wird. Plansee-CEO Schwarzkopf und Vorstand Bernhard Schretter fungieren beide als Aufsichtsräte bei Molymet, was häufige Betrachtungen von Anden und Atlantik miteinschließt. Mit dem Einstieg der Reuttener Hochtechnologie-Werkstoffspezialisten kam viel zusätzliches Know-how in das chilenische Unternehmen. Die Verbindungen als Geschäftspartner und ein herzliches Verhältnis mit Molymet-CEO John Graell Moore reichen bis in die 1990er-Jahre zurück. Fabriken werden derzeit in Chile, Mexiko, China, Belgien und Deutschland betrieben. Der Jahresumsatz 2016 lag bei 800 Millionen US-Dollar.

Mit Molymet hat Plansee endgültig den Schuh in der Tür zu Kupfer/Molybdän­minen. Eine durch Mitbewerber verursachte Rohstoffknappheit scheint nicht mehr möglich. Molymet ist Spezialist, Erze zu veredeln. Das von Plansee so dringend benötigte Molybdän fällt als Nebenprodukt in Kupferminen an. Hier tritt Molymet auf den Plan. In einem speziellen Röstverfahren werden Kupfer, Molybdän und Rhenium voneinander getrennt. Viel Material muss bewegt werden: In einer Mine fallen bei einer Tonne Kupfererz rund 100 Gramm Molybdän und vier Gramm Rhenium an. Anders betrachtet: Bis eine Plansee-Dreh­anode aus dem Hochtechnologie-Werkstoff Molybdän in einen Computertomographen eingebaut werden kann, muss zuvor in der Mine Sierra Gorda in der Atacama-Wüste die 10.000-fache Menge aus dem Boden gegraben werden.

Plansee war früher selbst Kunde bei den Chilenen, die mit mehreren Minen schon über Jahrzehnte zusammenarbeiten – entweder als „Umarbeiter“/„Reinemacher“ der Erze für die Minen oder gleich als Lieferant für große Stahlfirmen und Rohstoffhändler. Bei Molymet scheint man jedenfalls vieles richtig zu machen. „Das Investment hat sich zu einem richtig guten Geschäft entwickelt“, freut sich Michael Schwarzkopf im TT-Gespräch.

Wer erstmals in das chilenische Headquarter in Nos einfährt, könnte denken, das Ziel verfehlt zu haben. Plantagen mit Walnussbäumchen prägen das Bild. Ein riesiger Garten umspannt das Gelände, in dessen Herzen sowohl historische Hacienda, modernste Unternehmenszentrale als auch Fabrik angesiedelt sind. Die Zahl der Walnüsse ist derart groß, dass deren Erlöse in der Unternehmensbilanz ausgewiesen werden. Der grüne Gürtel zeigt ein gestiegenes Umweltbewusstsein innerhalb und außerhalb des Werksgeländes. Denn chilenische Nachbarn können genauso neugierig wie europäische sein.

Die minutenlange Betrachtung der Nüsse bei der Durchfahrt löst bei Schwarzkopf wenig Kontemplatives aus. Seine Gedanken schweifen auch bei Molymet um Industrie 4.0, Gewinnmargenerhöhung oder neue Märkte. Plansee ist wie Molymet Weltmarktführer in einer Nische. Um es zu bleiben, ist Veränderung notwendig. Und die will Schwarzkopf in Chile wie in Reutte. Aber auch Persistence. Ja das Wort gefällt ihm. Auf zum Rückflug!