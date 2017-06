Von Denise Daum

Neustift i. St. – Seit knapp drei Jahren leitet der Oberperfer Stefan Klammer die Geschicke der Elferbahnen in Neustift. Durchaus mit Erfolg. „Ich habe sehr gute Ergebnisse erzielt, mitunter die besten in der Geschichte des Elfer“, erklärt Klammer. Nun sei aber ein Punkt gekommen, an dem er alles gemacht habe, was möglich sei: das Logo und die Homepage erneuert, zwei Singletrails gebaut und damit ein neues Angebot im Stubaital geschaffen sowie einen Kinderspielplatz realisiert. Weitere Entwicklungsmöglichkeiten sieht er keine mehr, da die Eigentümer – Gemeinde Neustift und Tourismusverband Stubai halten jeweils etwas über 30 Prozent Anteile, die restlichen teilen sich um die 130 Gesellschafter – nicht bereit seien zu investieren. Allen voran der TVB versperre sich einer Investition. Aus diesen Gründen hat Klammer gestern dem Aufsichtsrat seine Kündigung übermittelt.

Wie berichtet, hat der Bergbahnen-Chef vergangenes Jahr die alte Panoramabahn des Patscherkofels gekauft, um den maroden Schlepper mit Ablaufdatum auf die Elferhütte zu ersetzen. Der Viererlift wurde schlussendlich aber wieder verkauft, weil die Finanzierung des Gesamtprojekts nicht sichergestellt werden konnte – obwohl Klammer ursprünglich grünes Licht für den Liftkauf bekam.

Matthias Müller, TVB-Vorstand und Elfer-Aufsichtsrat, räumt gegenüber der TT ein, dass unter den Touristikern Uneinigkeit bestand, wie mit dem Liftprojekt zu verfahren sei. „Aber man kann uns nicht mangelnde Investitionsbereitschaft vorwerfen – immerhin haben wir im vergangenen Jahr ohne Wenn und Aber Geld für die Beschneiung bereitgestellt.“ Klammer habe jedenfalls „einiges am Elfer bewegt. Seine Arbeit ist nicht zu kritisieren“, betont Müller.

Bürgermeister Peter Schönherr bedauert den Abgang Klammers sehr. „Mir tut es persönlich richtig leid um ihn, weil er ein hervorragender Geschäftsführer ist.“ Gleichzeitig zeigt er Verständnis: Klammer sei mit 46 Jahren ein junger, agiler Geschäftsführer, der etwas weiterbringen wolle. „Es wurmt uns alle, dass das mit dem neuen Lift schiefgegangen ist. Aber wir als Eigentümer dürfen nun nicht den Kopf in den Sand stecken“, so Schönherr.

Klammer ist bis Ende September am Elfer beschäftigt, seine zukünftige Arbeitsstätte will er noch nicht nennen.