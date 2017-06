Von Angela Dähling

Jenbach – Er ist eine Erfolgsgeschichte, der Nightjet von Hamburg nach Tirol. Das können die ÖBB ein halbes Jahr nach Inbetriebnahme des Nachtreisezugs bereits jetzt sagen. „Er ist oft ausgebucht. Vor allem die Deluxe-Kategorie im Schlafwagen mit Dusche/WC und Frühstücksservice ist sehr begehrt“, weiß Produktmanager Erwin Kast­berger. Im Winter wollen die Hamburger nach Tirol zum Skifahren, im Sommer sorgen nach Hamburg reisende Tiroler für top Auslastungszahlen.

„Beim Nightjet von und nach Düsseldorf sieht es anders aus, da hätten wir noch Kapazitäten frei“, ergänzt ÖBB-Regionalleiter (Personenverkehr) René Zumtobel. Insgesamt wurden seit Dezember 80.000 Tickets verkauft, 80 % der Reisenden geben laut ÖBB an, den Nightjet wieder nutzen zu wollen. Für die ÖBB sind die Tiroler Touristiker wichtige Partner. Deshalb wurden die Tourismusverbands-Funktionäre des Bezirks gestern von den ÖBB zur Besichtigung des Nightjets am Bahnhof in Jenbach geladen. „Wir wollen wissen, wie sie das Produkt wahrnehmen, und freuen uns auf Fragen und Rückmeldungen“, sagte Zumtobel.

Von den zahlreich erschienen Touristikern aus allen Zillertaler Tourismusverbänden sowie aus der Silberregion Karwendel gab es viel positives Feedback, aber auch viele Fragen und Anregungen. Obwohl eine Anbindung mit der Zillertalbahn gegeben ist, würden anspruchsvolle Gäste es vorziehen, ab Jenbach mit einem Shuttle direkt ins Hotel gebracht zu werden. „Diesen Service bieten wir mit Four Seasons an. Er muss noch besser kommuniziert werden und soll auch ausgebaut werden“, erklärte Kastberger. Zumtobel hofft auf stärkere Bewerbung des Nightjet-Angebots durch die TVBs. Dem will Andreas Hundsbichler (TVB Mayrhofen-Hippach) umgehend nachkommen: „Gästen, die aus Hamburg oder Düsseldorf anfragen, werden wir einen Link zum Nightjet mitsenden.“