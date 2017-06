Von Helmut Wenzel

Kaunertal, Langtaufers – Man habe den Umfang des Behördenverfahrens in Bozen unterschätzt und sei etwas zu optimistisch gewesen, räumten Repräsentanten der Oberländer Gletscherbahn AG am Mittwochabend in Graun ein. Dort trafen zahlreiche Aktionäre ein, um den neuesten Stand zum Projekt Skischaukel Kaunertal-Langtaufers zu erfahren. Die Eröffnung war zunächst für Oktober 2017 geplant. Gebaut werden soll eine 4,5 Kilometer lange Seilbahn mit Investitionskosten von 26,38 Mio. Euro. Die Skifahrer steigen in der Talstation Langtaufers ein, um nach zwölf Minuten zur Bergstation am Karlesjoch zu gelangen, der Höhenunterschied beträgt 1200 Meter.

Neben dem komplexen Behördenverfahren liegen zwei weitere Stolpersteine auf dem Weg zum Ziel – die ablehnende Stellungnahme des Südtiroler Umweltbeirates sowie das negative Vorgutachten der Abteilung Natur.

„Wir sind überzeugt, ein gutes, umweltverträgliches und nachhaltiges Projekt eingereicht zu haben“, erklärte Sprecher Paul Jakomet vor den versammelten Aktionären. „Die von Umweltschützern kritisierte Karlesjochpiste haben wir jedenfalls vor der negativen Stellungnahme zurückgezogen. Die Weißseepiste, die wir bauen möchten, ist aus Umweltsicht unbedenklich.“

Naturschützern und „anderen Verhinderern“ halten Touristiker aus Langtaufers wie Sepp Thöni entgegen: „Wenn alles verboten wird, stirbt das Tal aus. Wir haben keine Alternative zur Erwerbsquelle Tourismus. Es geht vor allem um unsere jüngere Generation, die derzeit keine Perspektiven im Tal hat.“

Dieser Aspekt werde in die neue Stellungnahme an die Landesregierung einfließen. Vizebürgermeisterin Andrea Frank hob hervor: „Der Gemeinderat von Graun hat sich mit einer Zweidrittelmehrheit für das Projekt ausgesprochen. Das neue Skigebiet täte uns gut, es ist eine Chance für die Region.“

Die Chance liege vor allem in der Verlängerung der Saison. „Wenn wir die Betten 30 Tage länger belegen könnten, wäre das ein großer Beitrag zur Sicherung der Beherbergungsbetriebe“, zeigte Wirtschaftsring-Obmann Hans Moriggl auf. „Wenn ich dem Gast sagen kann, er hat Schneesicherheit schon im Oktober und November, dann ist das ein großes Plus.“ Zur Frage, bis wann die Landesregierung ja oder nein zur Skischaukel sagt, wollte niemand spekulieren. Man hoffe dennoch auf eine Entscheidung im Sommer – im günstigsten Fall im Juli.