Von Nina Werlberger

Innsbruck — Gut hat es in Tirol, wer ein älterer Mann mit höherer Ausbildung ist, der in einem Großbetrieb arbeitet. Für ihn hat sich die finanzielle Situation in den vergangenen zwei Jahren aller Wahrscheinlichkeit nach deutlich verbessert. Anders sieht es bei den Jungen aus, deren Gehaltskurven flach verlaufen. Und Frauen holen zwar auf, werden in den identen Jobs aber immer noch schlechter bezahlt als Männer. Das geht aus der Tiroler Gehaltsstudie 2017 des Innsbrucker Beratungsunternehmens Connect Competence hervor. Die Ergebnisse:

1. In Tirol wird weiterhin schlechter gezahlt als im Österreich-Schnitt, aber die Unterschiede werden kleiner. Dieses Fazit zieht Connect-Competence-Chef Christian Bauer aus der Gehaltsstudie 2017. Konkret hat diese ergeben, dass Tirols Betriebe heuer im Schnitt um knapp 10 Prozent höhere Gehälter bezahlen als noch vor zwei Jahren. Damit sei der Verdienst der Beschäftigten stärker gestiegen als die Teuerung — der Verbraucherpreisindex habe im selben Zeitraum um 4,3 Prozent zugelegt. „Der Markt meldet uns höhere Gehälter deutlich über der Inflation", bemerkte Bauer im Gespräch mit der TT.

Profitiert haben allerdings nicht alle Tiroler: Einen regelrechten Sprung bei den Einkommen machten vor allem Facharbeiter und Beschäftigte mit Spezialausbildungen. Grund sei der zunehmende Fachkräftemangel, sagt Bauer. „Wir haben einen hohen Beschäftigungsgrad. Fachkräfte sind schwer zu bekommen." Der Markt zwinge die Firmen dazu, in höher qualifizierten Bereichen besser zu zahlen als früher. Anders sieht es hingegen bei einfachen Tätigkeiten aus. Hier fielen die Steigerungen weniger deutlich aus. Und auch im Segment der Experten und Top-Verdiener wurde nicht mehr viel dazugewonnen, sagte Bauer, ohne absolute Zahlen zu nennen.

2. Frauen verdienen im selben Job um 12,5 Prozent weniger als Männer — bei identischer Qualifikation und gleichem Alter. Die Geschlechterkluft gebe es in Tirol, ja, aber sie sei nicht so dramatisch, wie sie häufig beschrieben werde, meinte Bauer. Und die Lücke schrumpfe: 2015 belief sie sich bei den tatsächlich gezahlten Gehältern noch auf 15 Prozent (identer Job, gleiche Qualifikation, gleiches Alter und um Teilzeit bereinigt). Eine Expertin verdiene hierzulande im Schnitt 570 Euro brutto pro Monat weniger als ihr männlicher Kollege, eine Angestellte mit Spezialausbildung 417 Euro weniger, eine qualifizierte Fachkraft 421 Euro und eine Frau mit niedriger Ausbildung 185 Euro weniger. Die Spitzenverdiener im Land sind nach wie vor fast immer Männer, wobei Frauen laut der Studie bei Top-Jobs auch aufholen.

3. All-in-Verträge sind massiv im Vormarsch. Sprunghaft angestiegen ist die Zahl der Dienstverhältnisse, bei denen die Unternehmen mit einer Pauschale alle Leistungen und Überstunden abgelten. Was einst nur im Management üblich war, ist 2017 in Tirol bei fast 50 Prozent der Beschäftigten im qualifizierten Bereich der Fall. 2015 hatten erst 38 Prozent der Dienstnehmer in diesen Jobs eine All-in-Klausel im Vertrag stehen. Und sogar bei den Beschäftigungen, in denen die Menschen angelernt werden oder einfache Tätigkeiten ausüben, haben 3,6 Prozent nun All-in-Verträge. 2015 gab es das Phänomen hier praktisch gar nicht.

4. Ältere Mitarbeiter verdienen im selben Job um die Hälfte mehr als ihre jungen Kollegen. Drastisch schlechter verdienen in Tirols Unternehmen die jungen Mitarbeiter im Vergleich zu ihren älteren Kollegen. „Das Alter alleine macht einen Riesenunterschied", sagte Bauer. Arbeite ein älterer Mitarbeiter im selben Bereich, habe die gleiche (hohe) fachliche Qualifikation und denselben Job, so verdiene er um bis zu 53 Prozent mehr. Die Berater fanden auch noch drastischere Ausreißer nach oben. Immerhin 17 Prozent machte die Alterskluft auch bei den wenig Qualifizierten aus.

Der Grund: Bei den ganz Jungen und den Beschäftigten bis 34 Jahre verlaufen die Gehaltskurven flach, ihre Einkommen steigen nicht mehr wie in früheren Generationen stetig an. Währenddessen greife in den Altersgruppen darüber weiterhin das volle Senioritätsprinzip. Das liege vor allem an der Umstellung der Kollektivverträge. „Die Jungen zahlen die Zeche für die Altsysteme", attestierte Bauer. Er rechnet damit, dass sich dieses Phänomen erst in 15 bis 20 Jahren „auswachsen" werde. Allerdings sei nun erstmals auch bei den über 55-Jährigen eine Verflachung der Einkommenskurve zu beobachten — allerdings auf sehr hohem Niveau.

5. Berufserfahrung und Job-Wechseln zahlt sich aus, nicht nur das Alter. Wer zehn Jahre Berufserfahrung mitbringt, kann in derselben Position um bis zu 25 Prozent mehr verdienen als ein Berufseinsteiger. Bei Jobs etwa in der Bilanzbuchhaltung, im Einkauf oder im Produktmanagement steigt in dem Fall die Gage für Neuzugänge von etwa 1800 Euro auf bis zu 2700 Euro brutto. „Es lohnt sich für junge Leute zu schauen, wo sie hingehen", betonte Bauer. Und für erfahrene Angestellte könne sich ein Wechsel des Arbeitgebers rechnen. Großbetriebe zahlen übrigens über alle Beschäftigungsfelder hinweg besser als kleine Firmen, wobei Industrie und Gewerbe zumeist Bestzahler sind.